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Otključali mobitel nakon šest godina! Jedna osoba sada ima milijun razloga za strah

Piše Luka Safundžić,
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Otključali mobitel nakon šest godina! Jedna osoba sada ima milijun razloga za strah
Zagreb: Započelo prvo suđenje Josip Plešlić ex Rimac | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Mobitel HDZ-ovke i šefica kabineta Ministarstva poljoprivrede mogao bi do kraja raskrinkati afere u kojima su pala četiri Plenkovićeva ministra, državna tajnica i i pomoćnica ministra, otkriva novi broj tjednika Express

Nema bojazni. Tom rečenicom odvjetnik Ivan Gržić, branitelj Josipe Pleslić, nekadašnje Josipe Rimac, komentirao je vijest koja je posljednjih dana odjeknula hrvatskim pravosuđem i političkom scenom. Nakon gotovo šest godina istražitelji su uspjeli otključati mobitel Ružice Njavro, bivše tajnice kabineta u Ministarstvu poljoprivrede i osobe za koju Uskok vjeruje da bi mogla biti jedna od ključnih karika u aferi koja je dobila simboličan naziv “Po babi i stričevima”. I dok tužiteljstvo taj uređaj vidi kao potencijalnu riznicu dokaza, obrana upozorava na ozbiljna pitanja o vjerodostojnosti sadržaja do kojeg se došlo nakon tolikog protoka vremena.

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Komentari 36
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