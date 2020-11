Otkriće hrvatskih speleologa: Ispod Velebita imamo jamski sustav dulji od 52 kilometra!

Do ovog vikenda je sustav Crnopac, koji se nalazi na području južnog Velebita nedaleko od Gračaca, bio dug 43 kilometra i 570 metara. Spojem s jamom Muda Labudova to je naraslo na 52 kilometra i 236 metara

<p>U vikend akciji ovog vikenda, ekipa SOŽ-ovaca (Nikola Hanžek, Stipe Maleš, Tomislav Kurečić i Sara Anđela Perić) s kolegom Dinom Grozićem iz SU Estavela kroz ulaz Oaza spojili su Jamski Sustav Crnopac s jamom Muda Labudova. Ekipa je kroz kanal Pisoar upala u Pi kanal u Mudima, napisali su u nedjelju na Facebook stranici Speleološkog odsjeka Željezničara iz Zagreba koji je dio istoimenog planinarskog društva.</p><p>Do ovog vikenda je sustav Crnopac, koji se nalazi na području južnog Velebita nedaleko od Gračaca, bio dug 43 kilometra i 570 metara. Spojem s jamom Muda Labudova to je naraslo na 52 kilometra i 236 metara.</p><p>- To je jedan od najvećih uspjeha hrvatske speleologije. Zbog svoje duljine sustav je pomaknut s 89. na 68. mjesto u svijetu i to je velika stvar. Ovo je samo dokaz predanog rada hrvatskih speleologa, koji su u svjetskom vrhu po sistematičnosti istraživanja. Taj sustav se istražuje posljednjih 16 godina istražuje, otkad je otkrivena Kita Gaćešina. Sad ukupno ima četiri ulaza - rekao nam je kratko Damir Janton, pročelnik Komisije za speleologije Hrvatskog planinarskog saveza. </p><p>Pokušali smo doći i do samih speleologa, koji su otkrili spoj, no oni su i dalje nedostupni.</p><p>Inače, spajanjem Oaze s Jamskim sustavom Kita Gaćešina – Draženova puhaljka speleolozi su nedavno odlučili promijeniti mu ime pa se najdulji hrvatski speleološki sustav zove po planini pod kojom se nalazi – Jamski sustav Crnopac (JSC).</p><p>- Ime se lakše pamti, prepoznatije je i kraće. Sustav ima tri ulaza (Kita Gaćešina, Draženova puhaljka, Oaza), a ime se promijenilo jer su se njegovi gabariti proširili znatno preko grebena Kite Gaćešine dalje ispod Bijelog kuka i platoa pod sam greben vrha Crnopca - napisali su speleolozi prije povijesnog otkrića u našem čudesnom podzemlju.</p>