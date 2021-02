Kako doznaje Index, plaća Luke Burilovića, predsjednika Hrvatske gospodarske komore, iznosi 23 tisuće kuna. Taj podatak, koji je do sada bio tajan, potvrđen je Indexu iz same HGK.

No to nije jedini dohodak Burilovića koji kao član Nadzornog odbora Ine i Podravke prima mjesečno oko 32 tisuće kuna, a tu je i 1800 kuna naknade kao člana Uprave državnog Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Index je tako došao do računice da mjesečni primici Burilovića iznose oko 56 tisuća kuna.