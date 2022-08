Otkrili kuda su se po Jadranu kretali ruski brodovi: 'Da su ušli u naše vode, bilo bi reakcije'

Prije tri i pol tjedna, ruski brodovi ušli su u Jadransko more. Nije neobično da se brodovi mornarica NATO zemalja susreću s ruskima u međunarodnim vodama. No ovo je prvi put od početka ruske invazije na Ukrajinu da su ušli u Jadransko more, i to tako blizu talijanskim vodama. Prije sedam godina, 2015., u Mediteranu su imali jedan brod, sada ih imaju čak 20. I to nije neobično jer je Putin u srpnju potpisao dokument kojim Mediteran proglašava strateškim teritorijem za sukob s NATO-om.