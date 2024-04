Otkrili taktiku Iranaca: Jeftinim dronovima opteretiti obranu pa udariti raketama. Nisu uspjeli

Izraelska vojska objavila je da je "većina" bespilotnih letjelica i projektila presretnuta sustavom protuzračne obrane i "u suradnji s izraelskim strateškim saveznicima prije nego što su prijetnje stigle do izraelskog teritorija". Manji broj projektila zemlja-zemlja pogodio je Izrael, ranivši pritom jednu djevojčicu. Nanijeta je i šteta jednom vojnom postrojenju na jugu.

Pogledajte video: Iranski napad na Izrael

Pokretanje videa... 01:09 iranski napad | Video: REUTERS/PIXSELL

Prvi put u povijesti Iran napao sa svog teritorija Izrael

Iran je u subotu navečer lansirao salvu dronova i projektila na Izrael, u znak odmazde za izraelski napad na iranski konzulat u Damasku u kojem je poginulo sedam časnika Revolucionarne garde. Bio je to prvi iranski izravni napad s njegova teritorija na Izrael u povijesti. U Izraelu je bila proglašena zračna uzbuna, čule su se sirene i eksplozije, ali uglavnom su to bili zvuci presretanja i obaranja iranskih letjelica. U tome su uz izraelske snage sudjelovali britanski, američki i jordanski zrakoplovi koji su iranske dronove rušili iznad Sirije, Iraka i Jordana. BBC piše da su Iranci vjerojatno htjeli jeftinim dronovima opteretiti izraelsku protuzračnu obranu kako bi krstareći i balistički projektili imali veće izglede da pogode mete. To je taktika koja je već viđena u Ukrajini.

“Izrael, međutim, nije Ukrajina. Izaelske zračne snage su vrlo sposobne. Štoviše, Izrael ima razne proturaketne sustave koje je teško nadvladati, a uz to im pomažu američki i vbritanski zrakoplovi", piše BBC.

Već viđena taktika u Ukrajini

Iransko veleposlanstvo pri UN-u objavilo je da se ovom akcijom odmazda za napad može smatrati zaključenom.

"U slučaju da izraelski režim napravi još jednu pogrešku, odgovor Irana bit će znantno oštriji", navodi se u objavi iranske misije pri UN-u na društvenoj mreži X.

"To je sukob između Irana i Izraela i Sjedinjene Države moraju ostati po strani", zaključuje se.

Izraelski mediji, međutim, pišu da se izraelski odgovor može očekivati. I to značajan. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu savjetuje se sa svojim najbližim krugom ministara o tome kako odgovoriti, napisao je Haaretz. Američki predsjednik Joe Biden, koji je u petak upozorio Iran da ne napada Izrael nakon što je rekao da se takav scenarij čini neizbježnim, obećao je da će stati uz Izrael protiv Irana, priopćila je Bijela kuća. Biden i Netanyahu razgovarali su telefonom u nedjelju ujutro.

U nedjelju popodne će, pak, biti održana sjednica Vijeća sigurnosti na izraelski zahtjev.

Trump: Ovoga ne bi bilo da sam ja predsjednik

Bivši američki predsjednik Donald Trump rekao je da iranskog napada ne bi bilo da je on predsjednik. "Iranski napad pokazuje veliku slabost Sjedinjenih Država pod Bidenom, rekao je republikanski predsjednički kandidat u subotu navečer na skupu u Pennsylvaniji.

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres osudio je napad Irana na Izrael u subotu i pozvao na suzdržanost i trenutni prekid neprijateljstava.

"Duboko sam zabrinut zbog vrlo stvarne opasnosti od razorne eskalacije u cijeloj regiji. Pozivam sve strane na maksimalnu suzdržanost kako bi izbjegle bilo kakvu akciju koja bi mogla dovesti do velikih vojnih sukoba na više frontova na Bliskom istoku", rekao je Guterres

Europska unija "snažno osuđuje" napad bespilotnim letjelicama i projektilima koji je u subotu navečer pokrenuo Iran protiv Izraela, izjavio je šef europske diplomacije Josep Borrell na X-u, osuđujući "eskalaciju bez presedana" i "ozbiljnu prijetnju regionalnoj sigurnosti".

Britanski premijer Rishi Sunak rekao je u subotu da osuđuje "nepromišljen" napad Irana na Izrael. "Ovi udari riskiraju rasplamsavanje napetosti i destabilizaciju regije. Iran je još jednom pokazao da namjerava posijati kaos u vlastitom dvorištu", rekao je Sunak u priopćenju.

"Ujedinjeno Kraljevstvo će se nastaviti zalagati za sigurnost Izraela i svih naših regionalnih partnera, uključujući Jordan i Irak", poručio je.

Francuska osuđuje iranski napad na Izrael, objavio je ministar vanjskih poslova Stéphane Séjourné, nazvavši to "akcijom bez presedana" kojom je Iran napravio novi korak u destabilizaciji regije. I on je poručio da je njegova zemlja privržena izraelu.

Egipatsko ministarstvo vanjskih poslova u priopćenju rano u nedjelju, pozvalo je na "najveću suzdržanost" kako bi se regija i njezini stanovnici poštedjeli daljnjih eskalacija.

Napad su u međuvremenu osudile njemačka, španjolska i nizozemska vlada.

Na iranskim ulicama napad se, pak, slavio.