OTKRIVAMO Iste uređaje od istog dobavljača bolnice plaćale različito, čak i 160.000 € više!

Objedinjavanjem nabave na razini Hrvatske stvaramo preduvjete za standardizaciju svih materijala koji se koriste u medicinskim zahvatima i liječenju pacijenata u svakoj javnoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno svakom hrvatskom pacijentu, bez obzira na to gdje se liječi, bit će dostupna usluga i materijali ujednačene razine kvalitete, a potrošnja javnog zdravstvenog novca transparentnija, rekao je prije tri godine danas već bivši ministar zdravstva Vili Beroš.

Istu tezu o uštedama zbog objedinjene javne nabave ponovio je još bezbroj puta u različitim varijacijama. Ali osnova je uvijek ista: država će planirati jednu nabavu i, umjesto da svaka bolnica kupuje posebno, postići će se uštede na količini. Objedinjena nabava je, među ostalim, bila opravdanje za to što je država preuzela sve gradske i županijske bolnice.

Ali u kupnji vrlo skupih medicinskih uređaja zadnje dvije i pol godine nije provođena objedinjena javna nabava nego hitna, izvanredna nabava, iako je država plaćala iste ili tek neznatno drukčije uređaje unutar raspona od nekoliko mjeseci. I razlike u cijenama za isti tip mikroskopa prilično su velike. Kako smo već pisali, na izvanredne nabave odlazi više od 50 milijuna eura godišnje.

Tri robotska mikroskopa zbog kojih je uhićen Vili Beroš, pod sumnjom u trgovinu utjecajem i primanje mita, kupljena su nabavom unutar pola godine. Sasvim bi logično bilo da je država raspisala objedinjenu nabavu za sve tri bolnice koje su kupovale iste mikroskope. Ali nije nego su ih KBC Sestre milosrdnice, KBC Osijek i Dječja bolnica u Klaićevoj kupovali odvojeno, a za svaku posebno Beroš je dao odobrenje i, prema europskim tužiteljima - za svako odobrenje dobio 25.000 eura mita. Iako je tvrtka Saše Pozdera, iza koje stoji obitelj Petrač, bila jedini ponuditelj, jer su sva tri natječaja bila namještena i prodala je isti robotski mikroskop, cijene su ipak varirale oko 30.000 eura. S PDV-om, najviše je plaćen mikroskop proizvođača BHS Technologies u Klaićevoj - 487.500 eura. Onaj za KBC Osijek plaćen je 464.500 eura, a onaj za Vinogradsku malo više od 456.000 eura. Tužitelji su izračunali da su debelo preplaćeni, uz maržu i od 200 posto u odnosu na cijenu koju je Pozder platio proizvođaču.

Tri namještena natječaja

Za vikend smo otkrili da je u zadnje dvije godine dodatno pet bolnica na šest različitih natječaja kupilo još devet skupih uređaja i ukupno su ih platile 3,75 milijuna eura s PDV-om.

Na svim natječajima jedini ponuditelj bila je tvrtka Mel-Medikal iz Varaždina, a proizvođač čije uređaje su prodali bio je Carl Zeiss. Nitko se od konkurencije nije žalio, kao što se nije žalio ni kad je Pozder dobio tri namještena natječaja.

Ne provjeravaju cijene

Usredotočit ćemo se na najskuplje mikroskope, koji su plaćeni više nego Pozderovi. U godinu i pol dana tri velike bolnice kupovale su operacijske mikroskope koji pomažu pri najsloženijim operacijama, što opet implicira da se mogla provesti objedinjena nabava, a ne da svaka bolnica kupuje zasebno. Iz KB-a Dubrava, KBC-a Osijek i KBC-a Sestre milosrdnice odgovorili su nam kako su specifikacije bile takve da se može javiti širi krug distributera i proizvođača, ali kad se pogledaju specifikacije u sve tri bolnice i usporede one iz kataloga proizvođača, prilično je jasno da je riječ o mikroskopu tipa Kinevo 900 njemačkog proizvođača Carl Zeiss. Sve tri bolnice kupile su baš taj tip naprednog mikroskopa, koji imaju neke razlike. Svim trima bolnicama mikroskope je prodao distributer Mel-Medikal. KB Dubrava svoj Kinevo 900 platio je s PDV-om 733.200 eura.

To je 160.700 eura više nego što je Kinevo 900 platio KBC Sestre milosrdnice šest mjeseci poslije toga. S PDV-om je KBC Sestre milosrdnice platio taj mikroskop 572.500 eura. KBC Osijek platio je srednju cijenu, 676.125 eura s PDV-om - oko 57.000 eura niže nego KB Dubrava i 103.625 eura više nego KBC Sestre milosrdnice. Pitali smo i Carl Zeiss koji je razlog tih razlika, ali su nam oni odgovorili da neće ništa komentirati o nabavi, a Mel-Medikal nije poslao odgovore na pitanja koja smo im postavili još prošli tjedan. Uspjeli smo pronaći neurokirurga koji je pogledao specifikacije, uočio ključne razlike, ali ne zna koliko točno košta svaka nadogradnja, pa tako ne zna ni jesu li one preplaćene.

- Taj mikroskop je vrhunski, ali kao i kad kupujete auto, osnovna cijena je jedna, a konačna cijena ovisi o opremi. Ova dva skuplja imaju dodatne module, bolje kamere i veće ekrane od onoga koji je najmanje plaćen - rekao nam je jedan od rijetkih neurokirurga koji su, zbog svega što se događa, pristali, pod uvjetom anonimnosti, uopće govoriti o nabavama.

Ogromne muljaže

On kaže da bi službe nabave trebale uvijek provjeravati koliko je istovjetan ili sličan uređaj plaćen u ostalim bolnicama, ali i koliko takav uređaj plaćaju bolnice u Europi. No kaže da to kod nas nitko ne radi nego se najčešće pitaju o cijeni upravo distributeri.

Da je prostor za muljaže zato ogroman, dokazuje i slučaj preplaćenog uređaja za zračenje raka dojke koji smo otkrili prije dvije godine i za koji nitko nije odgovarao. Beroševo ministarstvo platilo je 11, 2 milijuna kuna uređaj koji je privatna bolnica platila malo više od pet milijuna kuna, a bolnice na sjeveru Italije četiri milijuna kuna. Opet nije išla objedinjena nabava iako je plan bio kupiti dva uređaja po toj cijeni. Kupljen je taj uređaj Carla Zeissa za Institut za tumore KBC-a Sestre milosrdnice, a nabavu je dobila mala tvrtka Endomedic ponudivši tek neznatno nižu cijenu.

Spomenuti Mel-Medikal ponudio je u lipu istu cijenu kao procijenjena vrijednost nabave i nije prošao. Poslije smo doznali da je na isti način uređaj kupio KBC Rijeka, za što je novac već bio osiguran, tad je trebao proći Mel-Medikal, a Endomedic bi dao navodno konkurentsku ponudu. Ali u Rijeci su odbili kupiti uređaj po toj, previsokoj, cijeni.