Otkrivamo: MORH je još davno pokušao izbaciti Dujića iz stana kojeg je kupila kći. Nisu uspjeli

Ekskluzivno doznajemo kako je MORH pokušao izbaciti Nediljka Dujića, HDZ-ovog šefa Hrvatskih šuma iz državnog stana u Šibeniku još prije 20 godina. Taj stan je prije četiri godine, kako smo prvi pisali, kupila njegova kći Anna po iznimno povoljnoj cijeni, a sad ga koristi kao apartman za iznajmljivanje. Anna se, podsjetimo, 'proslavila' kad je objavljena snimka nje i njene majke na kojoj urlaju i vrijeđaju vatrogasce i policiju.

- Nakaze jedne, nakaze, nakaze! Ćaća mi se doma guši, sve je napravija za ovu državu - vikala je mlada Anna.

Četverosobni stan od 91 kvadrata kupljen je 2020. od MORH-a za samo 76 tisuća eura. Stan je plaćen jednokratno, bez kredita, a njen otac Nediljko nam je ispričao da je plaćen pozajmicom od roditelja i pokojnog djeda. Sad je taj stan apartman s četiri zvjezdice. U ranijem tekstu smo detaljno opisali sve sporne detalje ove transakcije, uključujući i samo dodjeljivanje stana Nediljku Dujiću.

U rujnu 1991. MUP je dodijelio stan na čuvanje Dujiću, koji je tada bio djelatnik Policijske uprave Šibenik, i to temeljem odluke o preuzimanju praznih stanova vojnih osoba. Stan su mogli koristiti Nediljko i članovi njegove uže obitelji. I nastavili su ga koristiti 29 godina, sve dok ga nije otkupila Nediljkova kći. Stan je bio državno vlasništvo, a 1992. godine dan je na upravljanje MORH-u.

Sad otkrivamo kako je Ministarstvo obrane još 2004. krenulo u postupak deložacije Dujića kad je utvrđeno da je ostvario pravo na obnovu kuće. Riječ je o obiteljskoj kući u Ićevu. Dujić nam je u ranijem tekstu ispričao svoju verziju tijeka obnove.

- Taj stan sam koristio kao prognanik s još 13 članova obitelji. Nakon rata se išlo u otkup tog stana, a iz meni neznanih razloga netko je moj predmet stavio u ladicu i godinama ga držao tamo. Zašto mi je to pravo osporavano, to je pitanje svih pitanja. Taj stan smo koristili do obnove zapaljene kuće u Ićevu. Preselio sam se u Ićevo za stalno prije sedam ili osam godina. Dotad sam koristio stan s obitelji, a do kupovine 2020. tamo su živjele moje druge dvije kćeri, unuk i supruga - rekao nam je Dujić.

S druge strane, neslužbeno doznajemo da ga je MORH htio izbaciti još 2004. godine zbog druge nekretnine u njegovom vlasništvu, ali Dujić je sudskim putem uspio zadržati i državni stan. Osim toga, Dujić uopće nije djelatnik MORH-a pa se postavlja pitanje kako je uopće uspio toliko dugo zadržati MORH-ov stan, sve do Annine kupovine.

Nediljko nam je u prijašnjem razgovoru spomenuo i taj trenutak u povijesti šibenskog stana.

- Pokušali su me protupravno iseliti. U jednom periodu me MORH pokušao iseliti iz stana, sirovom silom. Ali sudskim putem sam ga uspio zadržati - rekao nam je.

MORH nam nije mogao odgovoriti na pitanja o pokušaju iseljenja.

- Molimo vas da se za sva daljnja pitanja obratite Anni Dujić budući da svi daljnji odgovori ulaze u segment zaštite osobnih podataka - poručili su iz Ministarstva obrane.