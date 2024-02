OTKRIVAMO 'U bolnici su iz zabave gledali kartone kolegica da vide koja je išla na umjetnu'

Putem integriranog bolničkog informatičkog sustava (IBIS) zdravstveni radnici imaju široki i gotovo anoniman pristup svim zdravstvenim podacima u gotovo svim hrvatskim bolnicama s obzirom na to da čak četrdesetak od pedesetak bolnica u Hrvatskoj koristi IBIS. U njega mogu ulaziti liječnici i dijelom sestre, no ako netko gleda vaše podatke u IBIS-u, vi to ni ne znate jer vas sustav o tome ne obavještava.