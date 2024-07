Otkriven potopljeni jedrenjak kraj Premanture, u njemu našli trube, topove, perlice...

Podvodni arheolozi Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, koje predvode doc.dr.sc. Luka Bekić i Maja Kaleb i ove godine nastavljaju s istraživanjem nepoznatog jedrenjaka koji je potonuo kod rta Franina. Jedrenjak koji je bio naoružan s engleskim željeznim topovima potonuo je vjerojatno zbog iznenadne bure koja ga je zatekla negdje u Kvarneru krajem 16. st.

Za sada se zna da je brod prevozio teret keramičkih posuda, staklenih šarenih perlica i crvenih staklenih zdjelica. No najznačajniji je podatak da je brod imao dragocjeni teret, veći broj mjedenih truba koje su u to doba bile vrlo rijetke i skupe.

Foto: Međunarodni centar za podvodnu arheologiju Zadar

- Arheolozi UNESCO-vog centra u Zadru otkrili su prema natpisima da su bile proizvedene u francuskom Strasbourgu te u nizozemskom Leidenu. To je veliko znanstveno iznenađenje, jer do sada na svijetu nije bila sačuvana ni poznata i jedna truba iz tih gradova. Upravo jučer je pronađena do sad najbolje sačuvana truba s natpisom LVGDVNY BATAVORVM, što je latinsko ime za Leiden - napisali su arheolozi u objavi.

Na osnovu tereta i nekih detalja postoji mogućnost da je riječ o nizozemskom brodu koji je trgovao između Leidena, Mletaka i Carigrada. No za konačne zaključke, arheolozi će morati proučavati njegove bogate ostatke i prašnjave arhive još godinama.

Foto: Međunarodni centar za podvodnu arheologiju Zadar

Inače, podvodni arheolozi iz Zadra, s pripadnicima Interventne jedinice police Pula i suradnicima iz Slovačke, Njemačke, Slovenije i Španjolske stoga ovih dana nastavljaju s istraživanjem drvene brodske konstrukcije, a u slomljenim ostacima pronalaze i dijelove brodske opreme poput drvenih koloturnika i brodskih konopa. Željezni topovi se čiste na dnu mora i dokumentiraju, a na njih se postavlja inventivna i napredna zaštita koja će ih sačuvati od daljnjeg propadanja. Na taj način željezni topovi i sidra bit će sačuvani za ronilačke turističke posjete na ovo značajno mjesto puno uzbudljivih priča i u budućnosti.

Istraživanja financira Ministarstvo kulture i medija RH.