Otkrivena tajna boce s pismom iz 1922. na kojoj piše 'Diana'...

U zazidanoj tajnoj niši u crkvi Gospe od Karmena na Silbi znanstvenici su u studenom pronašli kapsulu postavljenu 1922. godine. Kapsula je prema njihovim saznanjima postavljena kad je crkva obnavljana, prije punih 97 godina.

Bila je u niši crkvene kapele koja nosi ime sv. Antuna Padovanskog, a sadržaj je bio pohranjen u staklenoj bočici na kojoj stoji natpis "Diana". Bočica je bila zapečaćena plutenim čepom i voštanim pečatom kako u nju ne bi ulazila vlaga.

U bočici su se nalazila tri predmeta - na papiru rukom i plavom tintom ispisana "Spomenica“, jedna papirnata moneta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca od 25 para os datumom 21. ožujka 1921. godine te jedna zamotana cigareta ili kako bi de po domaću reklo - španjulet.

Prvi korak koji je ekipa znanstvenika poduzela bila je potraga za podrijetlom bočice s natpisom "Diana". Odakle je, gdje se proizvodila, što se u toj bočici pakiralo, kakvo je to piće bilo...? Sto pitanja, a odgovora malo. No, to nije dugo potrajalo.

Nakon kratkog istraživanja došli su do toga da firma koja proizvodi Dianu – još postoji! Diana mit Menthol – ljekovita tekućina koja se proizvodi u Austriji od 1897. godine.

"Početkom 20. stoljeća mađarski farmaceut otkrio je ne samo nevjerojatan učinak, već i ogroman prodajni potencijal alkohola za masažu u koji je dodan mentol. Ubrzo je njegova ljekarna "Diana" bila toliko poznata po kućnom lijeku da je 1907. godine svoj tonik registrirao pod istim imenom kao zaštitni znak", stoji u opisu i dalje postojeće firme sa sjedištem u Wiener Neustadtu.

Logo je dakako Diana, rimska božica lova. Do danas je izvorni recept gotovo nepromijenjen, a ima ga skoro svako kućanstvo u Austriji.

Kako se bočica austrijskog pića Diana mijenjala kroz povijest. Proizvodi se i danas

Istraživanja je proveo Eugen Motušić, arheolog i povjesničar umjetnosti te predsjednik „Društva za zaštitu prirodne i kulturne baštine otoka Silbe“ koji je prilikom razgrađivanja zazida niše otkrio bočicu. Nakon dokumentiranja pronalaska, na licu mjesta ju je otvorio Sven Moro i pažljivo izvadio njen sadržaj bez oštećivanja bočice i malte u koju je bila utisnuta.

- To je toliko ushićenje, kao kad smo djeca bili. Rijetki su petci u našoj struci kad se ovako nešto nađe, meni je to bilo kao ono što sanjaš kad si dijete pa se napokon ostvari, baš uzbuđenje i ushit. Samo bočicu da smo našli bilo bi super, a kamoli još i sadržaj - kaže nam je Eugen Motušić.

Pri pronalasku su bili prisutni članovi Društva, Ana Lukin, Zdravko Lukin i Renata Lukin te Ivana Lazarin i Stipe Lazarin.

Najzanimljiviji dio spisa je živahni post scriptum u kojem Frano Gašpić, autor spomenice, moli onog tko pronađe pismo da im ga "radiotelegrafira ili areoplanom javi dan pronalaska".

Raspitivanjem kod starijih Silbenjana te pregledom arhivskih spisa utvrdili su da su trojica potpisanih sastavljača ove opsežne poruke budućim naraštajima, bili članovi ravnateljstva "Potrošno – Obrtne Zadruge u Silbi“ – jedine civilne organizacije koja je u to vrijeme predstavljala selo i zastupala njegove interese.

Špiro Lazarin u to je vrijeme bio njen ravnatelj, a po pripojenju otoka Kraljevini SHS bio je dugogodišnji načelnik Općine Silba. Frano Gašpić koji je napisao pronađenu "Spomenicu“ i duhoviti post scriptum, bio je prethodnik i nasljednik Špira Lazarina na funkciji ravnatelja "Zadruge“, a tada njegov zamjenik. Zamarija Marinić je bio dugogodišnji član Uprave i Nadzornog odbora.

Budući je nekadašnja franjevačka crkva Gospe od Karmena od 1878. u vlasništvu Općine Silba, oni su u vrijeme talijanske okupacije kao najistaknutiji predstavnici sela sastavili "Spomenicu“, brižno je pohranili i radi dodatne vjerodostojnosti priložili monetu Kraljevine SHS čime su izrazili i politički stav prema okupaciji Dalmacije.

Po pronalasku vremenske kapsule Eugen Motušić obavijestio je kolege u nadležnom Konzervatorskom odjelu u Zadru koji i ove godine nadgleda radove na novoj obnovi crkve koju provodi Zadarska nadbiskupija, a financira Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

Ovogodišnji radovi obuhvaćaju ožbukavanje njene unutrašnjosti te prvu fazu elektrifikacije koju financira Grad Zadar. Crkva Gospe od Karmena će nakon obnove osim sakralne funkcije imati i namjenu stalne izložbe sakralne baštine otoka Silbe te će se u njoj izložiti vrijedne umjetnine i liturgijski predmeti koje su za sedam silbenskih crkvi i kapela donirali mjesni kapetani i pomorci.

Prema naputku pročelnika Konzervatorskog odjela u Zadru, nakon dovršetka tekuće obnove crkve postavit će se nova vremenska kapsula, i to 2022. godine.

