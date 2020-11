Otkupio sedam tona mandarina i sve ih donirao ustanovama po Hrvatskoj koje skrbe o djeci

Bilo bi nam puno bolje kad bi mislili jedni na druge. Čini mi se da danas ljudi uglavnom trče za novcem, ali ne možeš pojesti dva ručka u jednom danu, kaže Metkovčanin velikog srca Perica Palinić

<p>Lijepe vijesti stižu iz Metkovića odakle je mladi poduzetnik poslao tone mandarina dječjim ustanovama na sjever Hrvatske. <br/> Perica Palinić, vlasnik tvrtke "Karlo promet", odlučio je donirati dječju bolnicu u Klaićevoj, KBC Rebro te domove za nezbrinutu djecu u Zagrebu i Karlovcu. Od susjeda iz neretvanske doline otkupio je sedam tona mandarina, a onda ih još i u vlastitom aranžmanu distribuirao. </p><p>Skromno kaže kako nije htio da išta od ovoga dospije u novine i da bi najradije da ne pišemo o njegovoj donaciji, ali mi smo mu na to kazali da bi ovo djelo moglo inspirirati i druge građane da čine dobre stvari. </p><p>Perica, inače otac troje djece, opisuje nam kako je divan taj osjećaj nekome pomoći. </p><p>- Uživam u takvim stvarima, ispunjavaju me. Posebno sretnim me čini kad mogu pomoći djeci u bolnici, barem ovakvom sitnicom. Ovdje u Metkoviću mi imamo mandarina i sve čega u životu imaš, nije ti zanimljivo. Bilo bi nam puno bolje kad bi mislili jedni na druge. Čini mi se da danas ljudi uglavnom trče za novcem, ali ne možeš pojesti dva ručka u jednom danu - dodaje Palinić. </p><p>Njegova tvrtka bavi se otkupom mandarina od lokalnog stanovništva. Na pitanje bi li ovi plodovi završili na otpadu da nisu donirani, spremno objašnjava razliku između mandarina koje svake godine gledamo kako se uništavaju i ovih zdravih: </p><p>- Jedno je otpad, a drugo je konzumna mandarina. U svakoj berbi ima tog otpada koji se mora baciti, ali ove donirane mandarine to nisu, one su gotovi proizvodi - odgovara Metkovčanin. </p><p>Naravno, to ne znači da i ove godine na tisuće tone mandarina neće završiti uništene na deponijima samo zato što se neće moći prodati. Država subvencionira takvo "zbrinjavanje" umjesto da organizira transport tih plodova do svojih ustanova. Valjda im je to jednostavnije. A da stvar bude gora, na donacije poput ove - uzimaju PDV. </p>