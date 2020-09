Otmicom Boeinga htjeli skrenuti pažnju na 'ugnjetavanje Hrvata u tadašnjoj Jugoslaviji'

Zvonko Bušić zajedno sa još četvero suradnika oteo je američki zrakoplov na današnji dan 1976. U Boeingu 727 na letu iz New Yorka za Chicago bilo je 76 putnika

<p>Prije točno 44 godine (10. rujna 1976.) četiri hrvatska nacionalista i američka državljanka oteli su putnički zrakoplov Boeing 727, tvrtke TWA, na letu od New Yorka do Chicaga. Tako je započela valjda najdramatičnija epizoda dugogodišnjeg rata hrvatske političke emigracije protiv režima u SFRJ.</p><p>Vođa skupine hrvatskih otmičara Zvonko Bušić, u kojoj su još bili njegova supruga, državljanka SAD-a Julienne Eden Schultz Bušić te Hrvati Slobodan Vlašić, Frane Pešut i Petar Matanić, želio je otmicom skrenuti pažnju, kako je to definirao, na ugnjetavanje Hrvata u tadašnjoj Jugoslaviji. Napisao je i svojevrsni politički manifest, letak, kojeg je želio izbaciti iz aviona iznad teritorija tadašnje SFRJ. Isto tako, kao jedan od zahtjeva za puštanje otetih putnika, tražio je objavljivanje njegova manifesta u uglednim svjetskim medijima.</p><p>Kako bi američke vlasti uvjerio u ozbiljnost svojih prijetnji (u avion su hrvatski emigranti unijeli lažne bombe i tako, de fakto, nenaoružani preuzeli kontrolu nad Boeingom) Bušić je izradio priručnu bombu i ostavio je u jednom od pretinaca za prtljagu stanice podzemne željeznice. O tome je izvijestio policiju New Yorka i tada se cijela priča, u nikad dovoljno razjašnjenim okolnostima, bespovratno zakomplicirala.</p><p>Policija je, postupajući po uputama Bušića, prebacila primitivno izrađenu bombu iz pretinca na stanici podzemne željeznice do policijskog poligona u Bronxu. Tamo su je policijski pirotehničari pokušali deaktivirati. U tom postupanju naprava je eksplodirala i na licu mjesta ubila policijskog službenika Briana M. Murraya te teško ranila njih još nekoliko. To je bio ključan trenutak otmice. Krv je potekla, ljudi su poginuli ili bili teško ranjeni. </p><p>Američke vlasti, ionako pod jakim pritiskom tadašnje jugoslavenske diplomacije koja je tražila snažan i odlučan obračun s hrvatskim emigrantima/teroristima u otetom avionu, pokušale su što prije okončati dramu u zraku koja je imala tako dramatičan zaplet na zemlji.</p><p>Zato su i pristali tiskati Bušićev proglas o statusu Hrvata u SFRJ u važnijim američkim novinama a i dio letaka je iz helikoptera izbačen iznad New Yorka, Montreala i Chicaga. Vlasti u Beogradu su, blago rečeno, dobile 'živčani slom' na takav pristup američkih vlasti koje su pristale distribuirali Bušićev pamflet pod pretencioznim nazivom Deklaracija Glavnog sjedišta Hrvatskih osloboditeljskih snaga.</p><p>U međuvremenu, otmičari su, nakon tankiranja u Montrealu, poletjeli prema Europi u pratnji još jednog većeg Boeinga koji je poslužio kao asistent u navigaciji manjem, otetom, Boeingu 727. Prije toga Bušić i ekipa otmičara, na aerodromu Gander, pustili su dio putnika (njih 35 kojima su u ruke uvalili letak Appeal to the American People). Sljedeće odredište na letu prema Europi bio je Island. Tamo su opet nakrcali gorivo, a Bušić je tražio hranu i piće za putnike s kojima su otmičari, prema tvrdnjama otetih, postupali korektno.</p><p>Iznad središta Londona (aerodrom Heathrow je bio pod opsadom jakih snaga britanske policije zbog najava slijetanja otetog američkog aviona) iz Boeinga u pratnji otetog aviona opet su izbačeni letci. Oba zrakoplova nakon toga su nastavila let prema Parizu gdje su, nakon natezanja s francuskim vlastima, ipak dobili dopuštenje za slijetanje u zračnu luku Charles de Gaulle.</p><p><br/> Otmičari na čelu s Bušićem željeli su iz Francuske poletjeti prema SFRJ. Barem je takav bio plan. A onda su im francuske vlasti, s kojima su pregovarali, priopćile da im je Beograd poručio da će oteti avion, ako uđe u zračni prostor SFRJ biti srušen zajedno s otmičarima, otetom posadom i 56 putnika. A za svaki slučaj francuska policija je onesposobila stajni trap Boeinga. </p><p>Bušić i ekipa otmičara više nisu imali previše izbora. Krenuli su pregovarati. Uz neke prilično naivne zahtjeve: razgovor s tadašnjim američkim predsjednikom Fordom ili američkim državnim tajnikom Kissingerom. Dobili su američkog veleposlanika u Parizu Kennetha Rusha.</p><p> </p><p>Prema nekim izvorima vođa otmičara Bušić nije bio sklon predaji dok nije čuo da je njegova bomba ubila policajca u New Yorku.Iz aviona su otmičari izašli u dva sat ujutro. Gotovo 30 sati nakon početka otmice u New Yorku. Oslobodili su i sve putnike. Neozlijeđene. Četvoricu Hrvata i Amerikanku Juliene francuske vlasti predale su agentima FBI-ja. Kasnije su svi osuđeni na značajne zatvorske kazne. Zvonko Bušić proveo je ukupno 32 godine u različitim američkim kaznionicama.</p><p>Pušten je tek 2008. i protjeran u Hrvatsku. Preminuo je 2013. Do dana današnjeg za jedne je ostao samo terorist, a za druge borac za hrvatsku slobodu. </p>