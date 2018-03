Otrčao maraton umjesto šefa i pobjedio pa ga diskvalificirali

Pobjednik polumaratona u britanskom Cambridgeu, 24-godišnji Jack Gray, diskvalificiran je nakon što je otkriveno da je u nedjelju trčao umjesto svojeg šefa i prijatelja koji je zbog ozljede od utrke morao odustati.

Jack Gray netom prije utrke 'uskočio' je kao zamjena svojem šefu Andrewu Rawlingsu (49). Da je trčao pod tuđim imenom nitko možda ne bi ni primijetio da Jack nije kroz ciljnu ravninu protrčao prvi s vremenom od jednog sata, 16 minuta i 52 sekunde.

Organizatori su posumnjali jer izgledom nije odgovarao 49-godišnjem muškarcu. Slučaj su ispitali te utvrdili da je Jack trčao kao zamjena, koristeći Rawlingsovu brojčanu oznaku. Time je prekršio pravila trkačkih natjecanja te mu su mu organizatori osporili rezultat.

On pak tvrdi da je o svemu e-mailom obavijestio organizatora polumaratona no, kako kaže, dobio je odgovor da ured kojem se javio ne radi.

Drugoplasirani William Mycroft tako je preuzeo prvo mjesto s vremenom od jednog sata, sedam minuta i 11 sekundi.

- To što je Jack učinio krši utvrđena atletska pravila. Diskvalificiran je, no to je jedno što smo mogli učiniti - kazala je glasnogovornica organizatora, piše Daily Mail.