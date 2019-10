'Otto sad svima daje puse, bit će nam teško rastati se s njim'

Prošlo je već šest mjeseci otkako je nasrnuo na četvero ljudi u zagrebačkom naselju Ksaver. Danas, mirno sjedi kraj svoje timariteljice Marije Ferenček u azilu u Dumovcu i ne pokušava se oteti kontroli čak ni onda kada bi većina pasa to radila - u blizini mačke.

- Otto je prava dobrica. Odavno nisam radila s tako pametnim psom. Kad je došao k nama znao je samo sjesti i podići šapu, a sad zna sve. Zna leći, čekati, hodati uz onoga tko ga vodi na povodcu... Sluša bas svaku naredbu, rekla je Marija.

Otkrila je da je došao pod stresom i pun nepovjerenja te da su ga svaki dan, malo po malo pokušavali udobrovoljiti prilazeći mu s hranom. Nakon par dana već im je jeo iz ruke.

- Gazde su ga puštale da bez nadzora luta kvartom, a to se s ovakvim pasminama ne smije. Ovi psi izazivaju strahopoštovanje kod ljudi i lako ih se mogu uplašiti ako oh vide kako vani slobodno šeću, a gazde nema u blizini. Onda oni iz straha mogu reagirati gađanjem psa, tjeranjem ili vikanjem, a on opet sve to doživljava kao napad i mora reagirati. Zao mi je ljudi koje je napao, ali to je učinio samo jer je bio prepušten sam sebi. S tim psom je sve u najboljem redu. Uopće nije opasan, rekao je Damir Skok, ravnatelj Dumovca.

Dodao je da im u azil dolaze mnogi psi koji su agresivni i s kojima se iz raznih razloga ne može raditi, a time ni postići nikakav napredak. S Ottom, tvrdi, to nije slučaj.

- Žao mi je sto je stigmatiziran. Kad je tek došao, u Dumovcu je bilo nekakvo događanje na kojem je bilo dosta ljudi. Netko je od nas pitao je gdje je Otto, a svi ljudi su skočili uplašeno i počeli se osvrtati da vide gdje je. A pogledajte kako je ovo opasan pas, našalio se ravnatelj mazeći grdosiju Otta koji ima točno 60 kilograma i koji je zadovoljno davao puse svakome tko bi mu se približio, uz umiljati pogled i mahanje repom. Star je 3,5 godine i spreman je za udomljavanje. Udomit će ga moći samo dobri poznavatelji pasmine cane corso.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Kriteriji su nam visoki, ali vjerujemo da ćemo ga lako udomiti, uvjeren je ravnatelj. Marija je potom pokazala sve sto je Otto naučio. Bilo je bez greške. A za svaki dobro određeni posao, dobio je poslasticu. Marija je otkrila da ih neizmjerno voli. Baš kao i nju. Mnogi su u azilu trenirali s njim, ali Marija najviše. Zato je iznimno vezan uz nju i kad se ne pojavi dva, tri dana, Otto bude tužan i cvili.

- Ne znam kako ćemo se rastati. Bit će mi jako teško, ali prioritet mi je da nade dobru, novu obitelj, priznaje timariteljica. Podsjetimo, pas je u travnju dok je sam šetao Ksaverom, izgrizao četvero ljudi, a jednoj je osobi potrgao odjeću. Žrtve su prevezli u Kliniku za traumatologiju u Draškovićevoj ulici. Radilo se o lakšim ozljedama. Veterinarski inspektor izdao je rješenje za usmrćivanje, no na kraju su mu ipak pružili šansu za život. Bivši vlasnik priznao je da ga nije dobro odgojio te je potpisao da ga predaje Dumovcu kako bi Otto prošao resocijalizaciju.