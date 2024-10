Otvara se Hrabri centar, novi veći prostor Hrabrog telefona

Hrabri centar novi je veći prostor Hrabrog telefona koji se otvara u utorak u zagrebačkim Dugavama, projekt je vrijedan više od milijun eura i financiran je iz sredstava EU i donacija, a njime se proširuju aktivnosti koje pruža djeci, mladima i roditeljima. U novom Hrabrom centru djeluju Hrabri telefon za djecu, Hrabri telefon za mame i tate, E-savjetovanje, Program prevencije u zajednici, Savjetovalište za roditelje i djecu te se koordiniraju EU projekti.

"Imati vlastiti prostor za rad doista je značajna stvar za jednu nevladinu organizaciju", rekla je predsjednica Hrabrog telefona Hana Hrpka.

Ovim Centrom moći će se odgovoriti na još više poziva djece i roditelja, održati još više radionica za djecu iz lokalne zajednice kao i savjetovanja za djecu i roditelje. "U našoj dvorani koja prima preko 50 ljudi održavat će se okrugli stolovi, konferencije, tribine te edukacije i supervizije volontera i stručnjaka", rekla je Hrpka.

Volonteri Hrabrog telefona su uglavnom studenti psihologije, socijalnog rada i edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta a uz njih, za grupni rad s djecom primaju i studente učiteljskog fakulteta, i njih je u svakom trenu minimalno 120.

Izgradnja Hrabrog centra ukupne vrijednosti 1.109.032,06 eura, počela je 2020. iz sredstava Europske unije. "Radi poskupljenja cijena gradnje ovaj iznos nije bio dovoljan pa su se u kampanju prikupljanja sredstava priključili tvrtka Mplus te medijski partner Hrabrog telefona Nova TV te više od 26.000 građana koji su svojim pozivom donirali kako bi se Centar otvorio", rekla je Hrpka.

Hrabri telefon je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 1997. koju je do sada kontaktiralo 280.000 djece, mladih, roditelja, djedova i baka, susjeda. Osnovan je za pružanje direktne pomoći i podrške zlostavljanoj i zanemarenoj djeci i njihovim obiteljima, ali i rada na prevenciji zlostavljanja i zanemarivanja kao i neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži. Hrpka je napravila usporedbu zbog kojih problema djeca, mladi, ali i njihovi roditelji najčešće zovu Hrabri telefon u posljednje dvije godine. "U pandemijsko vrijeme mentalno zdravlje djece i mladih, a posebice depresivnost i anksioznost, je doista odskočilo u odnosu na teme nasilja nad i među djecom, koje su do tada bile primarne. Danas tema odnosa među roditeljima i djecom i pitanja razvoda braka, dijele to prvo mjesto u razlozima kontaktiranja, bilo djece i mladih, bilo roditelja. Osim teme razvoda i roditelja u konfliktu, odnosi u obitelji su dosta isprepleteni i s temom mentalnog zdravlja jer se roditelji često pitaju kako oni mogu biti podrška djetetu ili primjećuju da upravo odnosi u obitelji utječu na mentalno zdravlje djeteta." Unatoč tome što je Hrabri telefon prisutan u školama i medijima Hrpka kaže da je važno djecu redovito podsjećati da je Hrabri telefon tu za njih. "Svaka radionica, akcija podizanja javne svijesti, svako gostovanje u emisiji, objava na društvenim mrežama pomaže i mi to odmah osjetimo na broju kontaktiranja naših kanala pomoći", istaknula je predsjednica Hrabrog telefona Hana Hrpka.