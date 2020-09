'Otvaranje granica izbjeglicama prije pet godina bila je greška'

Austrijski kancelar Sebastian Kurz nazvao je greškom odluku Angele Merkel da prije pet godina otvori granice za izbjeglice u intervjuu za Njemačku novinsku agenciju (dpa) objavljenom u srijedu

<p>„Ja sam od samog početka bio protiv politike otvorenih granica... Politika otvorenih granica nije samo pridonijela tome da se velik broj ljudi uputio u smjeru Europe nego je dovela i do ogromnog preopterećenja u mnogim dijelovima srednje Europe“, rekao je austrijski kancelar <strong>Sebastian Kurz</strong> koji je u vrijeme izbjegličke krize obnašao funkciju ministra za integracije Austrije. </p><p>On je kazao kako su zbog politike otvorenih granica krijumčari ljudima „zaradili ogromne svote“ te da su istodobno „bezbrojni“ izgubili život prilikom pokušaja prijelaza Sredozemlja. </p><p>Austrijski kancelar je podsjetio kako su ga zbog njegovog tadašnjeg stava napadali i gurali u „ekstremno desni ugao“ ali da je on, kao tadašnji ministar za integraciju, bio svjestan da integracija ovisi o broju novopridošlih. </p><p>„Sretan sam da pet godina nakon izbjegličke krize u Europi vlada jedna potpuno drugačija politika“, rekao je Kurz za dpa. </p><p>On odbija njemački prijedlog o reformi sustava za azil unutar EU-a koji predviđa prihvatne centre na vanjskim granicama Europske unije odakle bi se izbjeglice razmještalo po zemljama članicama. </p><p>„Mislim da raspodjela po Europi neće funkcionirati jer većina članica na to gleda sa skepsom“, rekao je Kurz. </p><p>Dodao je kako treba uzeti u obzir da preko središnje sredozemne rute sve više osoba dolazi zbog ekonomskih razloga, prije svega iz Tunisa. </p><p>„To nisu stvarne izbjeglice nego migranti iz ekonomskih razloga“, zaključio je Kurz te dodao kako se ne smije dopustiti da turski predsjednik<strong> Tayyip Redcep Erdogan</strong> izbjeglice koristi kao bi ucjenjivao Europu. </p>