Otvorena velika retrospektivna izložba Erste Fragmenti: Izloženi i radovi ovogodišnjih dobitnika

Natječaj Erste fragmenti već 20 godina vjeruje u mladost, talent i umjetnost. Tim povodom pripremljena je velika retrospektivna izložba s djelima nekadašnjih fragmentaša, a danas istaknutih umjetnika. Dodatno, bit će predstavljeni i ovogodišnji radovi nove generacije mladih umjetnika. To su Alba Miočev, Carolina Barbarić, Fran Ferković i Mia Markusić.

Izložba je svečano otvorena u petak u zagrebačkom MSU-u, a okupljenima se uvodno obratila ravnateljica muzeja Vesna Meštrić.

- Ovo izložba koja spoj mladosti, ali i budućnosti. Iza nje se krije predan rad svih uključenih u projekt, ali i mladost koja je iz godine u godinu pokreće. Tijekom ovih 20 godina formirana je jako dobra zbirka na koju Erste može biti ponosan - istaknula je Meštrić.

Konstanta Erste Fragmenata, povjesničar je umjetnosti i predsjednik stručnog žirija, Vanja Babić istaknuo je koliko je projekt dugovječan u odnosu na je osobito promjenjiv svijet umjetnosti.

- Kroz Erste Fragmente prošao je veliki broj eminentnih stručnjaka. Svjedočili amo mijenama u umjetnosti i razvoju tih mladih umjetnika, dokle su došli i koliko su se ostvarili. Iz Fragmenata je proizišao veliki broj autora i autorica koji doista nešto znače na hrvatskoj umjetničkoj sceni. I ovogodišnji radovi koje smo odabrali odražavaju suvremeni duh i stremljenja koje danas mlade umjetnike zanimaju. Mislim da su djela vrlo suvremena i dobro izvedena i da smo odradili odličan posao - kaže Babić.

Tijekom dva desetljeća stručna povjerenstava odabrala su više od 220 radova, a u MSU će biti izleženi je izbor od 52 rada koja su tijekom godina otkupljeni. Među njima su djela Davida Maljkovića, Matka Vekića, Alema Korkuta, Ivana Fijolića, Gordane Bakić, Pauline Jazvić i mnogih drugih.

Babić ističe koliko mu je žao da svi radovi nisu mogli biti izloženi, ali su zato vidljivi u velikom katalogu koji su objavili.

Uz veliku retrospektivnu izložbu povodom 20 godina Erste fragmenata, publici su predstavljeni odabrani radovi umjetnika s ovogodišnjeg natječaja. Svi radovi otkupljeni ove godine ušli su u natječaj za Nagradu publike (500 €), studenti i studentice likovnih akademija natjecali su se za jednogodišnju stipendiju Erste fragmenti (1800 €), a za najbolji ovogodišnji rad Erste banka dodjeljuje Grand Prix (1500 €) i organizaciju samostalne izložbe u 2025. O Grand Prixu odlučivao je žiri u sastavu: povjesničar umjetnosti i kustos Vanja Babić, likovna kritičarka i novinarka Patricia Kiš, Leila Topić - viša kustosica u MSU, nezavisna kustosica Neva Lukić i Zlatan Vehabović, akademski slikar i dobitnik natječaja Erste fragmenti 3, 2006. godine.

Nagradu publike osvojila je Carolina Barbarić s radom Kopač.

- To je slika koja me navela da sama sebi odgovorim na pitanja kako se nosim sa slikarskim problemima, što oni meni znače i ono najbitnije kako se ja definiram kroz njih. Također me navela da aktivno srušim do tad jedan naučeni zid percipiranja i u tome mi je pomoglo asocijativno razmišljanje o samoj slici - rekla nam je Barbarić.

Grand Prix osvojila je Alba Miočev s radom "Dial-up".

- Oslikala sam temu kojom pokušavam naći neki balans. Uz njega će biti izložena još tri rada koji su zapravo mala serija koja se nekako prirodno nastavila na taj prvi, a svi su povezani kombinacijom tehnika. To je nešto što do sad nisam radila, ali u ovoj seriji sam pokušala izaći iz okvira i naći tehnike kojima bi najbolje mogla izraziti ono što želim reći - kaže Miočev.

Izložbu možete posjetiti od 8.11. do 1.12. u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu.