Styria:SCOOL Akademija – projekt medijske grupacije Styria namijenjen studentima, jučer je na službenom otvorenju pozdravio polaznike i polaznice desete - jubilarne generacije.

Glavni cilj projekta je pružiti priliku studentima različitih fakulteta i usmjerenja da se kroz niz predavanja Styrijinih stručnjaka, job shadowinga u različitim odjelima tvrtki Styria grupe te timskog rada na projektnom zadatku upoznaju s funkcioniranjem i poslovanjem najveće medijske kuće u Hrvatskoj.

Akademija je posebno posvećena tome da polaznici usavrše vještine koje će im olakšati ulazak na sve zahtjevnije tržište rada. Kroz sadržaje Styria:SCOOL Akademije studenti će nadograditi svoje teorijsko znanje koje su stekli na fakultetima te se okušati u rješavanju poslovnih izazova vodećih medijskih brendova.

I ove godine SCOOL Akademija otvorena je u online izdanju, drugu godinu za redom. To je omogućilo da ju polaznici polaze iz svih krajeva Hrvatske, ali i susjednih država gdje se njih nekoliko nalazi na studentskim razmjenama.

Na otvorenju su sudjelovali polaznici desete generacije, predavači, predstavnici HR odjela Styrije te Zoran Turković, član uprave Styrie koji je polaznicima poželio dobrodošlicu.

- Kada sam počeo raditi u Večernjem listu, tada je postojalo samo jedno računalo s pristupom internetu na koje smo se morali zapisati tjedan dana unaprijed kako bismo dobili svoj termin za istraživanje od sat vremena. Danas se gledamo online - što samo govori koliko je tehnologija i digitalizacija napredovala u zadnjih 20 godina i otišle na bolje. Povezaniji smo nego ikad, medijska industrija je dinamičnija no ikad te su potrebna nova praktična znanja i vještine - rekao je Turković i dodao da je zadovoljan koliko Akademija daje praktičnih znanja.

- Usudio bih se reći da je ovaj sat predavača koji je namijenjen vama i koji će vam dati nova znanja su na jednom zavidnom nivou. To su ljudi koji su iznimni stručnjaci koji su prepoznati ne samo unutar Styrie već i na cijelom tržištu i to je zaista nešto što, u ovoj mjeri, ne možete dobiti na fakultetima i u čemu je vrijednost ove Akademije. Ovo buduće razdoblje će vam biti jako dinamično i nećete samo naučiti već i steći nova poznanstva što je jako važno, bitnije nego ikad prije. Važno je da stalno stječete nova znanja i iskustva jer će vas to učiniti konkurentnijima na tržištu, ali i boljim osobama - zaključio je.

Ovogodišnju Akademiju polazi ukupno 12 studenata koje dolaze s čak 11 različitih fakulteta.

Osim predavanja i grupnih radionica Styrijinih stručnjaka, završetak akademije rezerviran je za timski rad polaznika na aktualnom poslovnom projektu Styria Grupe. Studenti tako dobivaju priliku Styrijinim stručnjacima predstaviti vlastite ideje te iskusiti praktični rad na razvoju projekta u velikoj kompaniji uz mentore – vodeće stručnjake u svojim područjima.

U ime Odjela ljudskih potencijala Styrije, organizatora Akademije, polaznicima je tvrtku i njeno poslovanje predstavila i voditeljica odjela, Sanja Jasprica, koja se osvrnula i na prilagodbu trenutnoj situaciji.

- S posebnim ponosom mogu reći da je ovo naša deseta SCOOL:Akademija koja se u mnogome mijenjala kroz vrijeme, u ovom (novom) normalnom obliku. To će od nas tražiti da ove godine budemo puno fleksibilniji. Iako će se većina projekta održati online, to sigurno neće utjecati na kvalitetu. Prošle godine smo testirali kako će to izgledati u online te znamo da tehnologija ne može s druge strane zamijeniti ljudski kontakt, ali ju definitivno možemo iskoristiti na najbolji mogući način - rekla je.

Cjelokupni program traje ukupno dva mjeseca te službeno završava dodjelom certifikata i stipendija najboljim polaznicima nakon čega se svi polaznici pridružuju Alumni klubu SCOOL-a koji trenutno broji više od 150 bivših polaznika Akademije.

Podsjetimo, najboljih troje studenata osvojit će novčane stipendije, a posebno će se nagraditi i najuspješniji tim u rješavanju poslovnog slučaja. Već ovog vikenda polaznici Akademije nastavljaju s uvodnom radionicom o osobnom razvoju, u kojoj će saznati malo više o sebi, i nastavljaju zanimljivim predavanjem na temu trendova u medijima, odnosno kakav točno utjecaj digitalizacija vrši na njih.

Detaljnije odvijanje programa akademije od ove godine možete možete pratiti na i webu SCOOL-a te Facebook i Instagram stranici Styria:SCOOL Akademije.

Link na web: https://scool.styria.hr/

Link na Facebook: https://www.facebook.com/HRstyriaSCOOL/

Link na Instagram: https://www.instagram.com/styriascool/