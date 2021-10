Unatoč svim izazovima, gradimo solidarnu i pravednu zemlju, poručio je u Saboru premijer Andrej Plenković u predstavljanju godišnjeg izvješću o radu Vlade. S njegovim opaskama ne slažu se političari oporbenih stranaka, a o svemu su u srijedu u emisiji Otvoreno govorili predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić, predsjednica Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić, predsjednik HSLS-a Dario Hrebak, politička tajnica SDP-a Mirela Ahmetović, saborska zastupnica Domovinskog pokreta Ružica Vukovac i predsjednik Kluba zastupnika Socijaldemokrati Domagoj Hajduković.

- Ono što je važno kako smo u krizi bez presedana, prije svega zdravstvenoj, koja se prelijeva i na probleme u funkcioniranju gospodarstva realnog i javnog sektora. Držim da je Vlada svojim mjerama i postupanjem i u dijelu zdravstvene krize i u dijelu mjera upućenih gospodarstvu u smislu čuvanja radnih mjesta, likvidnosti poduzetnika i poslovnih aktivnosti opravdala očekivanja koja građani Hrvatske imaju od Vlade. Držim da je činjenica kako ćemo se u godinu dana vratiti na pretkrizno razdoblje kad je u pitanju standard hrvatskih građana, prije svega BDP, da dolazi do značajnog povećanja minimalne plaće i prosječne plaće - rekao je Bačić.

Na to se nadovezala Ahmetović koja tvrdi kako premijer selektivno prikazuje ono što mu odgovara.

- Vlada čitavo vrijeme ističe nešto što ne ovisi o vladi nego ovisi o građanima RH koji uplaćuju u proračun RH. Sve mjere koje je Vlada poduzela, a kojima se hvali da je čuvala radna mjesta, nije ona čuvala radna mjesta nego je rasporedila sredstva građana RH tamo gdje je to bilo potrebno, gdje je morala. Žao mi je da gospodin Bačić nije rekao o nepokretanju obnove, već drugu zimu ljudi čekaju na hladnoći. Žao mi je što ništa nije rekao, premijer je rekao ponižavajuće da nastavljaju s osnaživanjem zdravstvenog sustava. Osnaživanjem sustava koji je danas ponovno dužan 5 milijardi kuna veledrogerijama? Ponovno nakon godinu dana što u upucali 9 milijardi kuna iz državnog proračuna mi smo u riziku da veledrogerije obustave isporuku lijekova - rekla je Ahmetović.

Hrebak iz HSLS-aje rekao kako smo se iz prošle krize vadili sedam godina.



- Jučer smo imali koalicijski sastanak gdje je ministar Marić rekao podatak da sam je ja malo zamislio. U dvije godine smo ovu vrlo izazovnu krizu uspjeli riješiti da smo došli po prihodima proračuna po oporavku na razinu 2019. Ono što me najviše iznenadilo da nije bilo ove krize po projekcijama Ministarstva financija do 2023. godine bismo došli na 60% duga kojeg trenutačno imamo. To je jedna poruka nad kojom bi se svi mi političari morali zamisliti - da možemo ako ćemo biti ustrajni - rekao je Hrebak koji podržava vlast. Kritizirao je oporbu jer smatra da daju premalo svojih prijedloga.



Benčić je kazala kako je Vlada Andreja Plenkovića je Vlada kontinuiteta, no nisu pokrenuli nijednu reformu.



- Ona je tu od 2016. godine. Sastavi ministarstava se mijenjaju, ali ovo je njegova Vlada koja traje već dugi niz godina. U cijelom tom nizu godina i ukupnom proračunu između 600 i 700 mlrd. kn, nije napravljena niti reforma zdravstva, niti reforma obrazovanja, dakle, od reforme obrazovanja nemamo doslovno ništa, a u planu reformi za 2017. je najavljena kurikularna reforma, nemamo još uvijek ništa. Nemamo još uvijek reformu sustava socijalne skrbi. Nemamo reformu sustava javne uprave, pa još uvijek imate tu 21 županiju koja je vama problem, ali o tome ne progovarate, i naravno, nemamo reformu pravosuđa. Dakle, imamo gotovo 6 godina, gotovo 700 mlrd. kn i ništa ni od jednog reformskog procesa - nabrojala je Benčić.



Na izlaganje reagirao je Bačić koji je operaciju oko Agrokora proglasio najboljom intervencijom Vlade od osnutka zemlje.

Hajduković je o minimalnoj plaći koja se diže na 3750 kuna rekao da se od toga ne može niti preživljavati.



- Biti sretan s rezultatima u zemlji gdje skoro 25% stanovništva živi u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti i nije baš neki podatak s kojim se valja hvaliti. Tu se slažem s kolegicom Benčić. Izvješće doživljavam kao izvješće kontinuiteta od 2016. Trebali bi se vidjeti ti pomaci prema naprijed, ali nažalost vide se samo pomaci prema natrag. Siromaštvo je u posljednjih godinu dana poraslo za 33%. Treba uvesti reda u rad, dostojanstveni rad, dostojanstvenu plaću, propise koje imamo ne provode - kaže Hajduković.



Vukovac je rekla kako će situacija biti i gora.



- Ja bih rekla da je naša Vlada nekad prije nosila ružičaste naočale i kroz njih gledala svijet oko sebe, a danas živi u paralelnom svijetu na čelu s premijerom Plenkovićem i stranačkim vojnicima koji ga tako zdušno prate. Kako drugačije obrazložiti izlaganja ministra Malenice i slično. koji govori rastu plaće, ljudi se vraćaju, raste standard. To su sve neistine. Uvijek je pitanje hoće li ljudi platiti sve režije ili kupiti hranu. Moja majka kuha ručak za pojedine ljude u selu da ne umru od gladi jer je to došlo do brutalnih razina u kojima nitko ne vodi brigu - kaže Vukovac.