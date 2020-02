Otvorili su novi Dom HDZ-a u Karlovcu i proslavili obljetnicu

Dom HDZ-a u Karlovcu prvi takav u Hrvatskoj, zgrada koju je stranka izgradila u staroj Karlovačkoj gradskoj jezgri u srijedu je povodom 30. obljetnice stranke otvorila svoja vrata i primila svoje prve goste, predsjednika HDZ-a i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, te brojne ministre.

Premijer je na svečanosti stranačke kolege podsjetio što su učinili i postigli u protekle četiri godine, te napomenuo da su pred njima izazovi ne samo idućih parlamentarnih izbora, već i unutarstranačkih izbora. Istaknuo je da se novim i jedinstvenim Statutom stranke izravno biraju čak šest svojih čelnih ljudi izravno.

- I zato je važno da svi dobro razaberete koje su opcije pred vama, koje su odgovornosti pred HDZ-om i koji je u konačnici smjer koji stranka treba imati da bi odgovorno upravljala izazovima Hrvatske 2020. - rekao je Plenković, dodajući da izazovi nisu isti kao 1990. godine, te da danas hrvatsko pitanje znači nastavak gospodarskog rasta, demografska politika, hvatanja koraka sa četvrtom industrijskom revolucijom, digitalnim društvom i digitalnim gospodarstvom, te da danas hrvatsko pitanje znači kako iskoristiti Zeleni plan Europske komisije za transformaciju hrvatskog gospodarstva, bolje obrazovanje mladih.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

- Samo oni koji se budu vrlo brzo, brzo prilagođavali i imali jasno vodstvo i smjer moći će igrati i globalnu, i europsku i nacionalnu utakmicu. Za to trebamo imati politiku, vodstvo i smjer koji razumije taj kontekst i koji će pozicionirati HDZ čvrsto na našoj platformi i državotvorstva, i domoljublja, i narodnjaštva, i demokršćanstva, i univerzalnih humanističkih vrijednosti, ali isto tako biti u stanju zastupati naše interese u ovako izmijenjenom svijetu. I to je ono što mi možemo objediniti, i to sve imamo zahvaljujući ljudima koji su članice i članovi HDZ-a, svima vama, i gdje se od svih vas očekuje doprinos. Sada je taj trenutak i važno je da o tom vodite račune i važno je i da nakon tih izbora budemo okupljeni, da budemo jedinstveni i da ponovno dobijemo povjerenje hrvatskih birača - istaknuo je Plenković.

Dom HDZ-a je novoizgrađena zgrada izgrađena deset godina nakon prvotne ideje, te nepune dvije godine od polaganja kamena temeljca na mjestu nekadašnje ruševne zgrade. Za izgradnju je izdvojeno oko tri milijuna kuna, a radi se o sredstvima iz donacija tvrtki i fizičkih osoba, te članova stranke. Prostire se na 260 četvornih metara, a u njoj se nalazi uredske prostorije, ureda čelnika stranke te konferencijska dvorana sve opremljene multimedijom, a svaka prostorija je nazvana imenom mjesta ili znamenitosti u Karlovačkoj županiji.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Prostorija za mladež tako nosi naziv Otok ljubavi, ured predsjednika Svetice, a konferencijska dvorana Sv. Josip. Zgrada je energetski učinkovita, a troškovi najma i grijanja su među glavnim razlozima ulaska u ovaj projekt istaknuo je koordinator Mladeži Marinko Pleskina prilikom predstavljanja zgrade, dodajući da zgrada nije za korištenje samo HDZ-u, već će biti namijenjena svim građanima, mladima, udrugama i ostalima.