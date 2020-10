Otvorio je ventile na plinskim bocama i zapalio apartman: Bio je u sukobu s vlasnicama stana?

Na više mjesta u apartmanu ostavio je zapaljivu tekućinu pomoću koje je izazvao požar, pa je došlo do snažne eksplozije i požara velikih razmjera, a potom i više manjih eksplozija

<p>Nakon što je rovinjska policija podnijela kaznenu prijavu, Općinsko državno odvjetništvo u Puli provelo je dokaznu radnju prvog ispitivanja 69-godišnjeg muškarca, te donijelo rješenje o provođenju istrage zbog počinjenja teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti. </p><p>Naime, kako smo već izvijestili, muškarac je 21. listopada u apartmanu na području Rovinja u kojem je stanovao i u čijoj neposrednoj blizini se nalaze kuće u kojima su boravili drugi ljudi, otvorio sigurnosne ventile na dvije plinske boce u apartmanu, uslijed čega je došlo do istjecanja plina iz boca i stvaranja eksplozivne smjese plina i kisika.</p><p> Uz to je na više mjesta u apartmanu ostavio zapaljivu tekućinu pomoću koje je izazvao požar, pa je došlo do snažne eksplozije i požara velikih razmjera, a potom i više manjih eksplozija koje su uništile apartman i oštetile okolne kuće, a sve zbog spora s dvije ženske osobe vlasnice kuće u kojoj je boravio.</p><p>Prilikom paljenja dotični si je, osnovano se sumnja, nanio opekline koje nisu teške naravi, a na objektima je prouzročio štetu velikih razmjera.</p><p>Sucu istrage Županijskog suda u Puli je zbog svega navedenog podnijet prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, a što je sudac i prihvatio po predloženoj osnovi.</p>