'Ova korona kriza je razgolitila i lošu politiku prema sportu'

Oporbeni saborski zastupnici u srijedu su podržali izmjene Zakona o sportu, kojim se u ovoj korona krizi osigurava naknada sportskim udrugama i klubovima za plaće trenera i djelatnika kako bi se ublažile posljedice zabrane provođenja sportskih natjecanja i okupljanja, ali su ukazali na lošu politiku koja se prema sportu provodi godinama.

- Ovaj zakon je nužan i dobar jer se moraju odgoditi natjecanja i omogućiti da djelatnici ostanu na svojim radnim mjestima jer je sport dio nacionalnog identiteta i u Hrvatskoj jedna od najvažnijih djelatnosti. Sport je puno više od onog što vidimo na televiziji, tu se radi i o školskom sportu, rekreativnom. Ali kako je ova kriza razgolitila mnoge loše politike, tako je razgolitila i dosadašnju lošu politiku prema sportu. Novac se trošio neracionalno - istaknuo je mostov Marko Sladoljev posebno naglasivši lošu infrastrukturu i nedostatak sportskih dvorana, posebno u školama.

- Imamo Arenu koju plaćamo milijune i milijune kuna, a nemamo adekvatne sportske dvorane. Pojedina ruralna područja ni nemaju dvorane. Mi nemamo cifru koliko je novaca uloženo u Maksimirski stadion, neki tvrde da je to 500, 600, neki da je 700 milijuna kuna, a onda odete van, na utakmicu u Budimpeštu i vidite natkriveni stadion za 30.000 ljudi koji je četiri puta jeftiniji nego Maksimirski stadion. Milijuni kuna su se krivo ulagali, a mi sad dolazimo do situacije da se borimo za sportske djelatnike - poručio je.

Govoreći još o neracionalnom trošenju novca istaknuo je i Sportsku TV koja godinama gomila milijunske dugove.

- Hrvatski olimpijski odbor je 2015. uplatio više za Sportsku TV nego za najtrofeniji hrvatski sport, atletiku. HOO-u je bio važniji jedan propali projekt - poručio je upitavši Tomislava Družaka, državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za šport tko će platiti dug Sportske TV koji iznosi oko 80 milijuna kuna.

SDP-ov Saša Đujić istaknuo je kako je to iznos od prije dvije godine te da je taj dug danas i veći.

- Sportska TV je potrebna, ali činjenica je da su se dogodili propusti u njezinu formiranju. Nepunih mjesec dana nakon što sam imenovan na ovu funkciju državnog tajnika se dogodila ova kriza, ali mogu reći da će to biti jedna od glavnih tema kad ovo mine - istaknuo je Družak.

Da je Sportska TV potrebna smatra i Đujić, ali isto tako naglašava da treba otkriti kako je do tog duga došlo.

- To što ste vi imenovani državnim tajnikom malo prije krize ništa ne znači, vaš Ured taj problem nije riješio godinama - rekao je Đujić.

Novca u sportu ima dovoljno, dodao je, ali kad se gleda svaki segment pojedinačno, uvijek ga nedostaje.

- Da država zna gdje točno odlazi novac, država bi u ovakvim krizama mogla biti još spremnija - istaknuo je.

Mostov Miro Bulj istaknuo je kako brojne lokalne samouprave nemaju mogućnosti djeci omogućiti sportske objekte.

- Prisjetimo se Svjetskog rukometnog prvenstva. Tada je pompozno Ivo Sanader najavio javno-privatno partnerstvo za gradnje sportskih dvorana, od Splita, Zagreba, Varaždina, Osijeka, Zadra... Ali su sve te dvorane postale teret, prije svega lokalnim samoupravama, a zjape prazne jer nisu rentabilne, nema sadržaja dok djeca u dvije trećine Hrvatske nema mogućnost vidjeti uređenu dvoranu - istaknuo je.

Osvrnuo se na predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Matešu.

- Politički harakiri, od Sanadera do Mateše, se napravio kako bi se oni u svečanim ložama naslikavali, pili šampanjce. No primarno se zaboravilo, a to je ulaganje u našu djecu, amatere, manje klubove i da svaki čovjek i dijete ima mogućnost bavljenja sportom - rekao je.

SDP-ov Željko Jovanović upitao je hoće li sredstva za Olimpijske igre, obzirom da su otkazane, biti preusmjerena.

- Sredstva koja su bila predviđena za Olimpijski i Paraolimpijski odbor za Olimpijske i Paraolimpijske igre, su ovog momenta, neću reći zamrznuta, ali mi ne znamo činjenično stanje što se događa s proračunom od igara na sreću od kojih se alimentiraju sredstva za te namjere. Smatram da će ta sredstva biti bitno smanjena i neće se moći utrošiti jer ih naprosto neće biti - odgovorio je Družak.

Goran Beus Richembergh (GLAS) podržava nakanu Vlade da se pomogne sportskim djelatnicima, ali izražava žaljenje što se ovako promptno i kvalitetno nije reagiralo za sektor kulture.

- Čitav niz udruga, ne samo sportskih, doveden je na rub - istaknuo je.

Naglasio je problem u školama, a to je da školarci imaju kritično malu satnicu zdravstvenog i tjelesnog odgoja.

- Djeca se premalo bave zdravstvenim i tjelesnim aktivnostima, a sve više su podložna pretilosti i izložena sve većim rizicima. A s druge strane jedno zagovaramo, a drugo provodimo - istaknuo je.

Godišnje sa dva kineziološka fakulteta u Hrvatskoj izađe oko 200 diplomiranih kineziologa, istaknuo je dodavši kako je to iznimno teško zapošljiva struka.

- Vrlo mali broj njih uđe u škole. Javna je tajna da ako niste dobri s gradonačelnikom jer on je šef parade kad je riječ o školskim odborima, nema šanse da uđete u školu - naveo je dodajući kako im onda preostaje da rade kao fitness treneri i u rekreativnim klubovima.