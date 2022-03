Ova rekonstrukcija Vlade taman je po mjeri Davora Filipovića...

"Mogu što hoću", parola je pod kojom je Andrej Plenković prije šest godina zasjeo na čelo svoje prve Vlade.

Pa stoga premijer može u najnoviju rekonstrukciju svoje Vlade krenuti s Davorom Filipovićem.

Propali kandidat za gradonačelnika Zagreba kojega je Plenković za ruku vodio kroz kampanju, dajući time novu dimenziju komičnosti Filipovićeve kandidature, sada bi navodno trebao preuzeti resor gospodarstva i održivog razvoja od Tomislava Ćorića.

I Filipovićevo ime među kandidatima za nove ministre otkriva svu ozbiljnost najavljene rekonstrukcije, izazvane DORH-ovim optužnicama, ali i Vladinim debaklima i nekompetencijama ministara.

Zašto Filipović? Zato što Plenković to može.

Plenkijev adut

Filipović je postao Plenkovićeva fascinacija, ali tek nakon što je propao dogovor s Damirom Vanđelićem oko kandidature u Zagrebu, i unatoč činjenici da je Filipović političko iskustvo - zajedno s naknadama - skupljao uglavnom u Nadzornim odborima.

Sada bi trebao preuzeti jedno od najvažnijih ministarstava.

A koliko je to ministarstvo Plenkoviću važno, pokazuje i činjenica da na to mjesto gura Davora Filipovića, kojega je Plenković svojedobno branio od novinara koji mu "nisu znali pravo ime".

Nova zabava

No guranjem Filipovića na odgovorno mjesto u Vladi premijer se pobrinuo za to da se javnost i medji zabavljaju novom akvizicijom, kao što se primjerice zabavljaju Marijom Banožićem, a sve kako bi skrenuo pozornost sa sebe i vlastite odgovornosti za rad Vlade.

Što je više potkapacitiranih i kompromitiranih u Vladi, to je Plenković superiorniji i moćniji.

Nedavna Filipovićeva kandidatura u Zagrebu, nakon propale avanture s Vanđelićem, otkrila je razmjere kadrovske pustoši u HDZ-u. Njegova zasad još neslužbena kandidatura za ministra gospodarstva potvrđuje da se Plenković naprosto nema kome obratiti.

Nema ljudi

Na čelo ministarstva graditeljstva gurnuo je nestranačkog Ivana Paladinu, nakon što je propao pokušaj instaliranja bezveznog Stjepana Čuraja iz HNS-a, a sada je na čelo ministarstva gospodarstva postavio jednako bezveznog Filipovića. Ne zato što Plenković u njega polaže nade, već zato što mu Plenković vjeruje.

Osim toga, ulazak u HDZ-ovu vladu nakon ovih šest godina i u trenutku kad ministri odlaze iz zatvor ili na optužnice, kada ih u naredne dvije godine do parlamentarnih izbora čeka zastrašujuća količina posla, postaje veliki rizik za sve: osim za avanturiste, za one stravično ambiciozne ili one koji još nisu spoznali razmjere vlastite nekompetencije.

Ministri u problemima

Ministrima se prijeti, to smo čuli od Nataše Tramišak i njezinih kolega, ministrima se prijeti istragama, ministri su na vjetrometini ili pod Plenkovićevom čizmom, pa stoga nije čudo da se upravo Davor Filipović našao u uskom krugu kandidata.

Ova Vlada je baš po njegovoj mjeri.

Kad neće nitko drugi, hoće Bane Filipović.

A on ionako nije bitan. Bitan je samo Andrej Plenković.

Najčitaniji članci