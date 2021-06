U Hrvatskoj će temperature ovaj tjedan rasti iz dana u dan te će biti veće od 30 stupnjeva, a vrhunac se očekuje za vikend. Meterologinja Tea Blažević upozorila je da stiže prvi toplinski val ove godine.

- Iduće dane obilježit će cirkulacija stabilnog vremena. Bit će sunčano i sve toplije, štoviše, i vruće u većini predjela u drugom dijelu ovoga tjedna. Mogao bi to biti i prvi ovogodišnji toplinski val - objasnila je Blažević za N1.

U ponedjeljak će prevladavati sunčano vrijeme s dnevnim temperaturama između 23 i 28 stupnjeva, a ponegdje u unutrašnjosti bit će umjerena naoblaka, posebno na istoku. Od utorka će biti sve toplije, a stabilno vrijeme potrajat će barem do subote. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar, dok će na Jadranu biti umjerena do jaka, podno Velebita i olujna bura, rekla je dr. sc. Tanja Renko iz Državnog hidrometorološkog zavoda za HRT.

Detaljna prognoza

Donosimo detaljnu prognozu meteorologinje dr. sc. Tanje Renko za ovaj tjedan.

- U ponedjeljak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti djelomice sunčano, uz povremeno umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka bit će od 9 do 12 °C, a dnevna između 23 i 25 °C.



U središnjoj Hrvatskoj ipak manje oblaka - prevladavat će sunčano vrijeme uz samo povremeno umjerenu naoblaku, a uz slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar bit će ugodno - temperatura između 23 i 25 °C.



U gorju također danju sunčano i ugodno toplo, no ipak vjetrovitije, ujutro i prilično svježe. Vjetrovito će u prvom dijelu dana biti i na sjevernom Jadranu, gdje će bura često biti umjereno jaka, podno Velebita i uz olujne udare. Nakon oblačnijeg jutra danju će biti sunčano, a temperatura će dosegnuti 26 pa i 28 °C.



U Dalmaciji će također dan početi uz umjerenu i jaku buru te sjeverni vjetar, koji će poslijepodne slabjeti i na otvorenome ponegdje okrenuti na jak sjeverozapadnjak, pa će more biti umjereno valovito, na otvorenome prolazno i valovito. Uz obilje sunčana vremena, i dalje će biti većinom vrlo toplo.



Podjednako i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će također buru poslijepodne na otvorenome zamijeniti sjeverozapadnjak.

Već u utorak vjetar će samo rijetko na Jadranu biti umjerene jakosti i uglavnom će biti riječ o dnevnoj cirkulaciji - noću i ujutro puhat će bura, a danju sjeverozapadnjak, odnosno uz obalu i jugozapadnjak i zapadnjak. Bit će vedro, uz samo povremeno malo oblaka na nebu. I temperatura će biti u porastu pa će zavladati pravo ljetno vrijeme.



Ljetni ugođaj i kopnu, gdje bi se neki već u drugoj polovini tjedna mogli požaliti na neugodnu vrućinu. Ipak noći će još biti ugodne, štoviše, u utorak i srijedu i svježe, što će većini osigurati dobar san.