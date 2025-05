Ovaj tjedan kreću lokalni izbori! Osim za gradonačelnika, kreće i bitka za žetone u Skupštinama

Tomislav Tomašević i dalje je uvjerljivi favorit zagrebačkih izbora. Prema zadnjoj anketi HRejtinga, posvećenoj lokalnim izborima, Tomaševiću će za pobjedu u prvom krugu nedostajati 6,2 posto glasova. On može računati - ako je vjerovati anketi - na 43,8 posto glasova, tri puta više od Marije Selak Raspudić, kojoj prognoziraju 14,5 posto glasova. Slijedi Mislav Herman s 12,6 posto, potom idu neodlučni (7,3 posto) pa Pavle Kalinić (6,1 posto). On, kaže HRejting, sigurno ispada u prvom krugu, kao i Davor Bernardić (5,4 posto), Ivica Lovrić (5,2 posto) i Tomislav Jonjić (5,1 posto). U drugom krugu Tomašević bi pobijedio Selak Raspudić s 51,7 naspram 38,9 posto. Zanimljivija bi se bitka trebala voditi za Skupštinu. Ako Možemo! i SDP tamo izgube većinu, Tomašević će ostati bez lavovskog komada vlasti, Možemo! i SDP zajedno osvajaju jedan postotni bod više nego što je Možemo! osvojilo samostalno prije četiri godine. No prema anketi, njihova će koalicija osigurati skupštinsku većinu. Savez Možemo!-SDP osvaja 41,7 posto glasova, a 13,9 posto ima HDZ-ova koalicija. Neodlučnih je 11,2 posto. Treća je lista Marije Selak Raspudić, koja bi s 9,7 posto ušla u Skupštinu.

