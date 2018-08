Ovako je McCain pisao prošle godine: 'Balkan se usijava!'

Senator John McCain početkom se travnja 2017. godine prvo u Opatiji susreo s predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović, a onda u Dubrovniku s premijerom Andrejem Plenkovićem.

Na kraju svojeg putovanja po jugoistočnoj Europi, John McCain je za ugledni The Washington Post napisao tekst u kojem se osvrnuo na prošlost, ali i izazovnu budućnost regije u kojoj se nalazi i Hrvatska.

Foto: JASON REED/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Ovog mjeseca, dok sam putovao kroz sedam zemalja u jugoistočnoj Europi, zaustavio sam se u Sarajevu. Stajao sam kod Latinske ćuprije, na uglu koji je promijenio svijet, gdje je metak ubojice pogodio nadvojvodu Franza Ferdinanda i pokrenuo val nasilja i rat koji je obilježio prvu polovicu 20. stoljeća te opet 'progutao' jugoistočnu Europu u posljednjem desetljeću stoljeća, započeo je svoj tekst John McCain.

- Bio je to podsjetnik stare poslovice da, iako se povijest ne ponavlja, ona se rimuje. Jugoistočna Europa, regija koja stoji na raskrižju povijesti, još jednom je suočena s rastućim izazovima. A SAD na to mora bolje obratiti pozornost.

John McCain dalje piše da je ekonomski rast u većini regije bio nedovoljan da bi mladima omogućio priliku da traže ispunjeni i smisleni život u svojim zemljama.

- Tvrtke u državnom vlasništvu, bizantski propisi i široko rasprostranjena korupcija često stoje na putu ostvarivanja neiskorištenog gospodarskog potencijala ove regije.

- McCain se u tekstu dotakao i tadašnje političke krize u Makedoniji, parlamentarnim problemima u Albaniji, 'nesigurne budućnosti' Bosne i Hercegovine te tenzija između Srbije i Kosova.

Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Tužna ostavština etničkih i vjerskih sukoba, visoka nezaposlenost mladih te mnogi drugi čimbenici čine jugoistočnu Europu posebno osjetljivom na prijetnju terorizma. Posljednjih godina, stotine boraca otišle su boriti se na stranu Islamske države u Siriji i Iraku, napisao je.

Dakako, ono što ga je najviše zasmetalo je utjecaj Rusije na regiju.

- Posebno uznemiruju sve veći napori Rusije da poveća svoj maligni utjecaj u regiji i tako onemogući nacijama jugoistočne Europe da sami odabiru svoju sudbinu, napisao je McCain i prisjetio se pokušaja državnog udara u Crnoj Gori u listopadu 2016. godine. Sve je to, smatra McCain, dio plana Vladimira Putina da nanovo uspostavi Rusko carstvo.

- S obzirom na sve te izazove, nije ni čudo da sam u svakoj zemlji koju sam obišao čuo molbu za uspostavom američkog vodstva.

- Nacije ove regije spremne su i žele se nositi sa svim izazovima koji su pred njima. No, ne mogu to same. Partner kojeg žele u tome je SAD. Pa, što onda možemo učiniti, zapitao se McCain.

John McCain je tu predložio što češće posjete američkih visokih službenika regiji, kao i potporu državama regije na putu prema institucijama poput NATO-a i Europske unije.

Foto: CONOR RALPH/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Na kraju, SAD mora stati uz pravo svake nacije u jugoistočnoj Europi da izabere vlastiti sudbinu bez izvanjskih utjecaja, bilo da je to agresivna Rusija koja želi prekrojiti granice Europe kroz nasilje ili da su to terorističke organizacije koje žele uništiti civilizaciju kakvu poznajemo.

- Ako ćemo ju ignorirati, ovu ćemo regiju ignorirati na vlastitu štetu, zaključio je McCain svoj tekst u The Washington Postu.

Foto: Handout/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

McCainu to nije bio prvi 'kontakt' s ovom regijom, prvi se naime dogodio 1999. godine. Naime, McCain je bio veliki zagovornik NATO-vih bombardiranja Jugoslavije.

On je smatrao da je NATO uz pomoć SAD-a sukob u tadašnjoj Jugoslaviji morao dobiti 'pod svaku cijenu', pa čak i pod uvjetom intervencije zemljanih snaga.