'Ovako sam ubila sina, nisam imala novca, a on je bio gladan'

Julia Kabitova (28) je ruskoj policiji rekonstruirala kako je užetom ubila sina. Jednogodišnjem Timuru je prije toga rekla kako će sve biti u redu i kako on nikada više neće biti gladan. Majka je priznala da je sina zadavila i iskopala je grob u hrpi gnojiva. Sada joj prijeti od osam do 20 godina zatvora.

Objavljen je uznemirujuća snimka na kojoj se vidi kako Julia policiji tumači kako je ubila sina.

'This is how I killed my baby': Mother who could not afford food for her baby re-enacts how she strangle... #Topbuzz https://t.co/XWJu9fibJO