Uz lokalne dužnosnike i gradonačelnika grada Vrgorca Antu Pranića koji je doslovno po cijele dane na raspolaganju stanovnicima Kokorića u četvrtak je Kokoriće obišao i župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban. U obilasku se i sam uvjerio u kakvom su stanju obiteljski objekti u Kokorićima. Župan je rekao kako će županija proglasiti elementarnu nepogodu za ovaj kraj, ali da će se i prije iz županije nastojati pomoći ovim ljudima.

U petak ujutro ponovno su u Kokorićima bili dožupan Ante Šošić koji je stigao zajedno sa ministricom poljoprivrede Marijom Vučković i bivšim ministrom obrane Damirom Krstičevićem koji je danas u Kokorićima bio u ime Vlade RH. Svi oni su obećali konkretnu pomoć stanovnicima Kokorića koji su uslijed nezapamćene poplave koja se ne pamti od 1969.godine ostali bez svojih domova.

- Sagledali smo cijelu situaciju ljudima se treba pomoći. Vidimo da su kuće dosta poplavljene i trebamo učiniti sve da se ljudima pomogne i razgovarali smo koji su to modeli pomoći i kako ovo pitanje rješavati dugoročno. Učinit ćemo sve od lokalne, županijske i državne pomoći. To ćemo učiniti, to je naša odgovornost. Ovi ljudi ne smiju biti ostavljeni. Zahvalio bi se još jednom ljudima iz Kokorića koji čine sve da spase svoje domove - rekao je posebni izaslanik i osobni savjetnik premijera Plenkovića, Damir Krstičević.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković je istaknula kako je i sam premijer svakodnevno u kontaktu sa ljudima na terenu i prati stanje na poplavljenim područjima u vrgoračkom kraju.

- Nisam očekivala da je to ovako snažno. Ovo je kraj i generala Krstičevića i moj. Trebamo nadoknaditi izgubljeni potencijal u poljoprivredi. Mogu potvrditi u dogovoru sa lokalnim i županijskim stožerom da će se pristupiti čim to bude moguće čišćenju i saniranju ovog terena. Pomoći ćemo potporama svima onima koji su izgubili uloženo u proizvodnju vrgoračkih jagoda i lukovičastog povrća. Što se tiče trajnijih nasada mi ne znamo hoće li one biti oštećene, nadamo se da neće. Stati ćemo iza tih ljudi i nećemo dozvoliti da poljoprivredna proizvodnja stane - naglasila je ministrica Vučković te poručila kako se danas u Vrgorcu razgovaralo o najozbiljnijim strateškim projektima za ovaj kraj o kojima se dugo godina pričalo.

U posljednjih nekoliko godina ubrzala se izrada dokumentacije na projektima odvodnje viška vode iz vrgorskog polja i Rastoka. Sad je najvažniji dokument za koji treba najviše vremena je projekt procjene utjecaja na okoliš takvih velikih projekata.

- Evidentno je da smo pristupili realizaciji ovih projekata. U realizaciji postoji projekt obrane od poplava polja Rastok i vrgorsko polje. Izrađena je studijsko projektna dokumentacija, sad je trenutno naručena studija utjecaja na okoliš. Po provedbi te studije ići će se u izradu glavnih projekata i potom realizacija. Vrijednost projekata je preko sto milijuna kuna. U slučaju da se ne nađu nacionalna sredstva kandidirat ćemo se kroz EU fondove. Što se tiče polja Bunina tu ćemo krenuti najprije sa analizom ovog događaja zašto se desio. Poslije analize i istražnih radova koje ćemo napraviti odlučit ćemo u kojem smjeru će se projekt razvijati. Ovo je bogom dano polje, ljudi ovdje žive od uzgoja jagoda. I ovo je što se tiče nas jedna velika katastrofa. Ljudi to dobro podnose njima svaka čast, ali tu smo di jesmo. Putica je istaknula za ove projekte odvodnje koji su u najavi. U Rastoku ima tunel koji mora sad biti zatvoren zato što ga ne možemo otvoriti jer bi napravili još veći nered na vrgorskom polju. Ali izgradnjom još jednog tunela uz tunel Krotuša koji propušta šezdeset kubika vode izgradnjom još jednog tunela koji bi propuštao još šezdeset kubika vode koji bi se spuštao jedan u Birinu, a jedan u Baćinska jezera mi bismo napravili veći odtok vode sa vrgorskog polja, a onda otvaranjem tunela u Rastoku rasteretili bismo polje Rastok - rekla nam je Irina Putica iz Hrvatskih voda.

- Prije svega bih zahvalio ljudima koji su na prvoj crti obrane od poplave, a posebno volonterskoj službi HGSS-a koji su i ovaj put pokazali da su ponos Hrvatske. Vodostaj i dalje raste, na terenu su sve službe, a mi moramo osiguravati sve potrebne radnje za drugu fazu tj. radnje koje će se odvijati kada se voda povuče. U suradnji s regionalnim i nacionalnim razinama osiguravamo dovoljan broj isušivača, dezinfekcijskih sredstava, plinskih grijalica s obzirom na ugroženost elektroinstalacija u pogođenim objektima. Trebamo osigurati donekle normalne Božićne blagdane. Nadam se pomoći vojske u čišćenju cijelog naselja nakon što se povuče voda. Također izrazito bitne su i daljnje faze i definiranje jasnih modela financijske pomoći pogođenim obiteljima, ali i poljoprivrednicima. Čeka nas jako puno posla kada se voda povuče. Definiranje tima stručnjaka građevinske i arhitektonske struke da bi mogli jasno definirati materijalnu štetu. Tu ću tražiti maksimalnu transparentnost i stručnost jer ne želimo scenarije kakve često vidimo u obnovama nakon prirodnih nepogoda - rekao nam je gradonačelnik grada Vrgorca Ante Pranić koji sa svojim sumještanima dijeli svaki trenutak vremena u ovim izvanrednim okolnostima koje su pogodile dio njegovih sumještana.

Voda je i dalje u porastu oko dva centimetra na sat rekli su nam pripadnici HGSS. Na terenu je trenutno dvadeset spašavatelja iz Makarske Splita, Metkovića, Karlovca, Čakovca i Ogulina. Njih će zamijeniti kolege iz Koprivnice i Orebića, a u stanju pripravnosti su stanice Bjelovar, Slavonski Brod, Novska, Orahovica, Osijek, Vinkovci i Gospić.