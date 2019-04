'Ovakvu pronevjeru ne pamtim u Hrvatskoj': Isparili su milijuni

Internom kontrolom stanja u trezoru otkrili smo nepravilnosti. Odmah smo pokrenuli interne procedure, ali i prijavili pravosudnim tijelima koja istražuju osumnjičenike, potvrdio nam je glasnogovornik Raiffeisen banke Ozren Tabaković.

Kako je istraga u tijeku, detalje ne može komentirati.

- Zbog sumnje u kazneno djelo pronevjere i činjenice da smo podnijeli kaznenu prijavu, ne možemo govoriti o imenima osumnjičenih i detaljima istrage - rekao je Tabaković.

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska već danima istražuje krađu veće količine novca iz metkovske poslovnice Raiffeisen banke.

Zaposlenici pod istragom

Neslužbeno smo doznali da se radi o sedam milijuna kuna u gotovini, a istražuju se svi zaposlenici koji su imali pristup trezoru. Uz policiju, slučajem se bavi i Županijsko državno odvjetništvo. Neslužbeno smo doznali da istraga cijelog slučaja i dalje traje i još nikoga nisu priveli.

. Kriminalist Željko Cvrtila takav slučaj pronevjere u Hrvatskoj ne pamti.

- Bilo je pronevjera u smislu prebacivanja novca s računa na račun, krivotvorenja potpisa klijenata, izdavanja potvrda isplata kojih nije bilo i prebacivanja novca na druge tvrtke. Ali da je netko pronevjerio toliko gotovine, zaista se ne sjećam. No činjenica je da interna i sigurnosna kontrola nije posložena kako treba - smatra Cvrtila. Dodao je da je prilično glupo krasti novac iz trezora i misliti da te nitko neće otkriti. Uvjeren je da će se cijela istraga vrtjeti oko toga tko je sve imao ključeve trezora.

Do osam godina zatvora

- Istražit će se tko je sve imao pristup trezoru i je li postojao još netko sa strane tko je imao ključ. Mislim da će se oko toga vrtjeti cijela istraga - rekao nam je kriminalist Cvrtila.

Zagrebački odvjetnik Milivoj Žugić rekao nam je da se ovaj nestanak novca, prema informacijama koje su dostupne javnosti, kvalificira kao pronevjera, a ne krađa.

- Tko pronevjeri tuđu pokretnu stvar, u ovom slučaju je to novac, ili imovinsko pravo koje mu je povjereno na radu kaznit će se zatvorom od šest mjeseci do pet godina. No Vrhovni sud daje kriterije radi li se o velikim vrijednostima pa sve iznad 60.000 kuna procjenjuje kao veliku vrijednost. U tim slučajevima kazna zatvora može biti od godine do osam godina zatvora – kaže odvjetnik Žugić.

Dodaje da je onaj tko je bio zadužen za trezor, odgovoran je za njega. Uz to, sud će zahtijevati naknadu otuđenog novca.

Kako piše Slobodna Dalmacija, navodno se radi o dvije zaposlenice koje su uzimale novac banke i poslije ga ulagale u dionice i investicijske fondove. Obzirom da RBA periodično provjerava trezor, osumnjičene su znale kada su te provjere i planirale svoj pothvat između dva mjerenja.

Neslužbeno, doznaje Slobodna, riječ je o polugodišnjem razdoblju u kojem su ulagale otuđeni novac kako bi više zaradile.