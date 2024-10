'Ovdje je bilo 10 kuća, sve ih je odnijela voda. Bit će novih poplava, moramo naći tijela'

ISTRAGA

VIDEO Uništio ih kamenolom: 'Nisu micali otpadni kamen, a ilegalne radove snimio i Google'

Tragedija u Donjoj Jablanici u prvi plan je izbacila ilegalni kamenolom na brdu iznad mjesta, iz kojega se sručila velika količina tzv. kamenog otpada koja je zatrpala mjesto. On je nastao rezanjem kamenja koji, prema pisanju portala Istraga.ba, godinama nije odvožen.

Sadašnja teorija, kojom se rukovode istražitelji, je da je cijela katastrofa počela s jakim kišama. Velika količina vode stvorila je bujice koje su s vrha planine krenule upravo prema kamenolomu. Podigle su nakupljani kameni talog, koji se pretvorio u veliku kamenu lavinu. Nju ništa nije moglo zaustaviti i doslovno je mljela sve pred sobom. Dokaz za to su i brojne fotografije iz same Donje Jablanice na kojima se vidi trag kamenja, mulja i blata koji su pogodili naselje. No tu nesreći nije bio kraj jer su sama lavina, ali i ostaci kuća koje je srušila, stali ispod podvožnjaka koji razdvajaju prugu i cestu. Taj materijal stvorio je veliku branu te je kiša brzo nastavila potapati cijelo naselje.

