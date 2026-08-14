Ovdje možete pronaći sve važne upute o pomoći nakon požara

CIVILNA ZAŠTITA

Srđan Kuščević iz Ravnateljstva civilne zaštite izvještava da se situacija u prihvatnom centru popravlja jer je cesta otvorena, što omogućuje ljudima povratak u njihove apartmane. Većina evakuiranih su turisti, a službe Crvenog križa i civilne zaštite organizirano ih prevoze natrag na njihova odredišta. Kuščević je uputio apel građanima da više ne donose hranu jer je ima dovoljno, a broj korisnika u centru se smanjuje. Naglašeno je da su u centru zbrinuti svi, uključujući djecu i kućne ljubimce, te se očekuje daljnja stabilizacija situacije na terenu.