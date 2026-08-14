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POŽARI HARAJU DALMACIJOM

Ovdje možete pronaći sve važne upute o pomoći nakon požara

Piše 24sata,
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Ovdje možete pronaći sve važne upute o pomoći nakon požara
Vatrogasci cijelu noć gasili požar kod Omiša | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Policija, Hitna pomoć, Civilna zaštita, Crveni križ, donosimo sve najbitnije servisne informacije nakon velikih požara na području Omiša

Ovdje možćete pronaći sve informacije oko pomoći nakon požara

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STUDENAC
CIVILNA ZAŠTITA

Srđan Kuščević iz Ravnateljstva civilne zaštite izvještava da se situacija u prihvatnom centru popravlja jer je cesta otvorena, što omogućuje ljudima povratak u njihove apartmane. Većina evakuiranih su turisti, a službe Crvenog križa i civilne zaštite organizirano ih prevoze natrag na njihova odredišta. Kuščević je uputio apel građanima da više ne donose hranu jer je ima dovoljno, a broj korisnika u centru se smanjuje. Naglašeno je da su u centru zbrinuti svi, uključujući djecu i kućne ljubimce, te se očekuje daljnja stabilizacija situacije na terenu.

KBC SPLIT

U bolnici zbrinuto 40 pacijenata, sedam na respiratoru

U splitskoj bolnici tijekom noći i petka zbrinuto je ukupno 40 pacijenata ozlijeđenih u požaru, od kojih je 14 hospitalizirano, a sedam ih je na respiratoru – šest odraslih i jedna maloljetna osoba u dobi od 17 godina, rečeno je u petak na konferenciji za novinare.

POLICIJA

- Pozivamo vozače ukoliko u ovom trenutku prometuju cestom D-8, posebno na dijelu dionice od Omiša do Lokve Rogoznice, da voze s povećanom opreznošću s obzirom na to da su djelatnici žurnih službi još uvijek na terenu i obavljaju djelatnosti vezane uz sanaciju požarišta, objavila je policija.

HAK

Pelješac (DC414 i DC415):

- zbog požara na državnoj cesti DC414 na dionici Prizdrina-Potomje vozi se jednim prometnim trakom, naizmjence uz regulaciju policije

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