Policija, Hitna pomoć, Civilna zaštita, Crveni križ, donosimo sve najbitnije servisne informacije nakon velikih požara na području Omiša
Ovdje možete pronaći sve važne upute o pomoći nakon požara
Srđan Kuščević iz Ravnateljstva civilne zaštite izvještava da se situacija u prihvatnom centru popravlja jer je cesta otvorena, što omogućuje ljudima povratak u njihove apartmane. Većina evakuiranih su turisti, a službe Crvenog križa i civilne zaštite organizirano ih prevoze natrag na njihova odredišta. Kuščević je uputio apel građanima da više ne donose hranu jer je ima dovoljno, a broj korisnika u centru se smanjuje. Naglašeno je da su u centru zbrinuti svi, uključujući djecu i kućne ljubimce, te se očekuje daljnja stabilizacija situacije na terenu.
U bolnici zbrinuto 40 pacijenata, sedam na respiratoru
U splitskoj bolnici tijekom noći i petka zbrinuto je ukupno 40 pacijenata ozlijeđenih u požaru, od kojih je 14 hospitalizirano, a sedam ih je na respiratoru – šest odraslih i jedna maloljetna osoba u dobi od 17 godina, rečeno je u petak na konferenciji za novinare.
- Pozivamo vozače ukoliko u ovom trenutku prometuju cestom D-8, posebno na dijelu dionice od Omiša do Lokve Rogoznice, da voze s povećanom opreznošću s obzirom na to da su djelatnici žurnih službi još uvijek na terenu i obavljaju djelatnosti vezane uz sanaciju požarišta, objavila je policija.
Pelješac (DC414 i DC415):
- zbog požara na državnoj cesti DC414 na dionici Prizdrina-Potomje vozi se jednim prometnim trakom, naizmjence uz regulaciju policije