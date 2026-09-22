Ove su ulice danas zatvorene za motorna vozila u Zagrebu, Bajs i javni prijevoz za sve besplatni

Na Dan bez automobila, 22. rujna, u Zagrebu će od 8 do 20 sati u užem centru grada biti zatvoren promet za motorna vozila, javni prijevoz će biti besplatan, a svim registriranim i aktivnim korisnicima bit će omogućeno i besplatno korištenja javnih bicikala "Bajs", najavili su iz Grada.

Na Dan bez automobila, 22. rujna, u užem centru Zagreba od 8 do 20 sati bit će zatvoren promet za motorna vozila. Zatvaranje će obuhvatiti središnje gradsko područje omeđeno Mesničkom, Ilicom, Gundulićevom, Hebrangovom, Ulicom Republike Austrije, Palmotićevom, Ribnjakom, Zvonarničkom i Ulicom Tome Mikloušića, kao i dio Martićeve ulice zapadno od Smičiklasove.

Foto: Grad Zagreb

U sklopu zatvaranja obuhvaćena je i Mesnička sjeverno od Streljačke, uključujući pristup s Ilirskog trga, kažu u Gradu Zagrebu.

Povodom Europskog tjedna mobilnosti i Dana bez automobila ZET će omogućiti građanima i posjetiteljima besplatan prijevoz tramvajima i autobusima na području cijelog Zagreba, a Bajs bicikli bit će besplatno dostupni svim registriranim i aktivnim korisnicima. Besplatne će biti sve redovne dnevne vožnje započete i završene između 00:00 i 23:59 sati, bez mogućnosti zadržavanja bicikla tijekom cijelog dana.

U Gradu napominju da tijekom Europskog tjedna mobilnosti, od osam do 20 sati, prometuju i mala električna vozila „Fulir“, besplatna usluga prijevoza koja dodatno olakšava kretanje pješačkom zonom u središtu Zagreba.

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Pokretanje videa... VIDEO Danas je 'Dan bez automobila': Uži centar Zagreba zatvoren, javni prijevoz je besplatan | Video: 24sata/pixsell

U Gradu Zagrebu ističu kako tijekom Europskog tjedna mobilnosti od 16. do 22. rujna, ali i tijekom cijele godine, potiču održive načine kretanja kao što su korištenje javnog prijevoza, bicikliranje i pješačenje. Cilj je smanjiti potrebu za korištenjem automobila, unaprijediti javni prostor i kvalitetu života te razvijati prometni sustav koji odgovara potrebama građana i održivom razvoju Zagreba.

Besplatne aktivnosti u sklopu Europskog tjedna mobilnosti održavaju se još danas, a detaljan raspored događanja dostupan je na stranici https://tjedanmobilnosti.zagreb.hr/.

Iz Grada Zagreba pozivaju sve da na Dan bez automobila iskoriste mogućnost besplatnog javnog prijevoza, a oni koji još nisu korisnici sustava „Bajs“ mogu se registrirati i aktivirati svoj korisnički račun na stranici https://bajs.zagreb.hr/hr/.