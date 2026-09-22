Obavijesti

News

Komentari 0
DAN BEZ AUTOMOBILA

Ove su ulice danas zatvorene za motorna vozila u Zagrebu, Bajs i javni prijevoz za sve besplatni

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Ove su ulice danas zatvorene za motorna vozila u Zagrebu, Bajs i javni prijevoz za sve besplatni
Foto: P. Macek, S. Strukić/Pixsell, Grad Zagreb
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Zatvaranje će obuhvatiti središnje gradsko područje omeđeno Mesničkom, Ilicom, Gundulićevom, Hebrangovom, Ulicom Republike Austrije, Palmotićevom, Ribnjakom, Zvonarničkom i Ulicom Tome Mikloušića, kao i dio Martićeve ulice zapadno od Smičiklasove.

Na Dan bez automobila, 22. rujna, u Zagrebu će od 8 do 20 sati u užem centru grada biti zatvoren promet za motorna vozila, javni prijevoz će biti besplatan, a svim registriranim i aktivnim korisnicima bit će omogućeno i besplatno korištenja javnih bicikala "Bajs", najavili su iz Grada. 

Na Dan bez automobila, 22. rujna, u užem centru Zagreba od 8 do 20 sati bit će zatvoren promet za motorna vozila. Zatvaranje će obuhvatiti središnje gradsko područje omeđeno Mesničkom, Ilicom, Gundulićevom, Hebrangovom, Ulicom Republike Austrije, Palmotićevom, Ribnjakom, Zvonarničkom i Ulicom Tome Mikloušića, kao i dio Martićeve ulice zapadno od Smičiklasove.

Foto: Grad Zagreb

U sklopu zatvaranja obuhvaćena je i Mesnička sjeverno od Streljačke, uključujući pristup s Ilirskog trga, kažu u Gradu Zagrebu.

Povodom Europskog tjedna mobilnosti i Dana bez automobila ZET će omogućiti građanima i posjetiteljima besplatan prijevoz tramvajima i autobusima na području cijelog Zagreba, a Bajs bicikli bit će besplatno dostupni svim registriranim i aktivnim korisnicima. Besplatne će biti sve redovne dnevne vožnje započete i završene između 00:00 i 23:59 sati, bez mogućnosti zadržavanja bicikla tijekom cijelog dana.

U Gradu napominju da tijekom Europskog tjedna mobilnosti, od osam do 20 sati, prometuju i mala električna vozila „Fulir“, besplatna usluga prijevoza koja dodatno olakšava kretanje pješačkom zonom u središtu Zagreba.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Danas je 'Dan bez automobila': Uži centar Zagreba zatvoren, javni prijevoz je besplatan VIDEO
Danas je 'Dan bez automobila': Uži centar Zagreba zatvoren, javni prijevoz je besplatan | Video: 24sata/pixsell

U Gradu Zagrebu ističu kako tijekom Europskog tjedna mobilnosti od 16. do 22. rujna, ali i tijekom cijele godine, potiču održive načine kretanja kao što su korištenje javnog prijevoza, bicikliranje i pješačenje. Cilj je smanjiti potrebu za korištenjem automobila, unaprijediti javni prostor i kvalitetu života te razvijati prometni sustav koji odgovara potrebama građana i održivom razvoju Zagreba.

Besplatne aktivnosti u sklopu Europskog tjedna mobilnosti održavaju se još danas, a detaljan raspored događanja dostupan je na stranici https://tjedanmobilnosti.zagreb.hr/.

Iz Grada Zagreba pozivaju sve da na Dan bez automobila iskoriste mogućnost besplatnog javnog prijevoza, a oni koji još nisu korisnici sustava „Bajs“ mogu se registrirati i aktivirati svoj korisnički račun na stranici https://bajs.zagreb.hr/hr/

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
DOZNAJEMO Zbog dječaka se u Zagrebu ispisao razred, sad je u Italiji: 'Zvali su nas zbog njega'
PROBLEMI NISU NESTALI

DOZNAJEMO Zbog dječaka se u Zagrebu ispisao razred, sad je u Italiji: 'Zvali su nas zbog njega'

Odvjetnici poručuju da su hrvatske institucije napravile golemi propust jer se on, umjesto da mu se pomogne, odselio u Italiju...
Ne zaboravimo da Josipa nije radila sama! Ovo su HDZ-ovci koji su već priznali da se izvuku
KRALJICA SPASILA PARTIJU

Ne zaboravimo da Josipa nije radila sama! Ovo su HDZ-ovci koji su već priznali da se izvuku

Nekadašnja HDZ-ova ‘kninska kraljica’ ide u zatvor na manje od godinu i pol i neće biti suđenja koje bi bilo neugodno za stranku
Ekskluzivna priča o pobuni hrvatskih srednjoškolaca: 'Mi smo srušili državnu maturu!'
MINISTRA NATJERALI NA ODGODU

Ekskluzivna priča o pobuni hrvatskih srednjoškolaca: 'Mi smo srušili državnu maturu!'

Državnu maturu pokušao je 2008. godine uvesti tadašnji ministar znanosti, obrazovanja i mladih Dragan Primorac. Učenici su izašli na ulice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026