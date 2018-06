Ovih 4500 odvjetnika zastupa i besplatno: U samo par koraka

U Odvjetničkoj komori ponosni su što već ​više od ​20​​ godina pružaju apsolutnu besplatnu pravnu pomoć, u parničnim postupcima, za tri kategorije ljudi.

To su branitelji i članovi njihovih obitelji koji su žrtve Domovinskog rata, i to u pravnim stvarima u kojima se ostvaruju prava u svezi s položajem žrtve. Primjerice, pravo na mirovinu, invalidninu, stan, razne potpore, obnovu i slično. Zatim, socijalno ugrožene osobe u pravnim stvarima u kojima se ostvaruju prava u svezi s njihovim položajem. Riječ je o pravu na rad, zdravstvenu zaštitu, mirovinu, socijalnu pomoć i slično. Besplatno se preuzimaju i slučajevi uzdržavanja djece bez obzira na materijalni status roditelja, a pomažu i romskoj zajednici u ostvarivanju statusnih prava te azilantima.

Kako bi netko dobio besplatnu pravnu pomoć od Hrvatske odvjetničke komore, potrebno je napraviti samo nekoliko koraka.

Moraju zastupati i gratis

- Onaj tko traži besplatnu pravnu pomoć prvo treba pribaviti potvrdu o svojem imovinskom stanju od Porezne uprave. Potom je potrebno ispuniti obrazac koji se nalazi na internetskim stranicama Hrvatske odvjetničke komore. Može ga se ispuniti i u prostorijama HOK-a - kaže nam Mladen Klasić, dopredsjednik Hrvatske odvjetničke komore. No iako po načelima profesije moraju biti formalisti, u Komori u ovakvim slučajevima primaju i rukom pisane zahtjeve. I to je to.

Nakon toga u Hrvatskoj odvjetničkoj komori u roku od 15 dana donose odluku ima li pravo podnositelj zahtjeva pravo na besplatnu pravnu pomoć ili nema. Stranke koje dobiju pravo na besplatnu pravnu pomoć dobiju rješenje o besplatnom zastupanju, a rješenje dobije i odvjetnik koji će zastupati stranku. U Hrvatskoj je 4500 odvjetnika pa u pravilu svaki besplatno zastupa prava stranke svake četvrte godine. Oni koji bi odbili besplatno zastupati klijenta napravili bi težu povredu odvjetničke dužnosti.

Korisnici su različite kategorije ljudi, od umirovljenika, ljudi koji su se zatekli u teškoj socijalnoj situaciji pa do djece. Na djecu se odnosi do 50 posto pomoći. Godišnje se HOK-u za pomoć obrati između 600 i 1300 ljudi.

- Čast nam je i radost da možemo ljudima pomoći – kaže Mladen Klasić ističući da u Hrvatskoj odvjetničkoj komori gledaju kako bi sustav unaprijedili jer za takvom vrstom pomoći ima sve više potrebe. Riječ je o zastupanju u “pravim” procesima na sudu. A prije nego što neki problemi dođu do suda, besplatnu pravnu pomoć građani mogu potražiti i u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.

I potrošačima besplatno

Savjet ili pomoć potrošači mogu dobiti na telefon 072414414 koji se plaća prema tarifama ugovorenima s teleoperaterom, a mogu postaviti pitanje i Centralnom informacijskom sustavu za zaštitu potrošača na prijava.mingo.hr/CD/prijava.jsp. Ako je potrošački problem vezan uz kupnju proizvoda ili usluge u drugim članicama Europske unije, pomoći može Europski potrošački centar Hrvatska (http://ecc-croatia.hr/).