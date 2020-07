Ovo je Biju, heroj Bjelovara

Biju Raveendran popeo se na ljestve i iz susjednog stana spasio troje ljudi. U Hrvatskoj živi 14 mjeseci i kaže: 'Opet bih to napravio, pa to su moji Bjelovarci...'

<p>Bio sam uplašen kad sam vidio ženu na prozoru stana koji se nalazi na drugom katu i bio je u plamenu, ali nije bilo dvojbe da idem na ljestvama po nju i njezina dva sina, rekao nam je <strong>Biju Raveendran</strong> (41).</p><p>Indijac je u noći na subotu spasio majku i njezino dvoje djece u dobi od tri i pet godina.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI: </strong></p><p>Raveendrana je, kaže, oko dva sata iza ponoći probudila galama te je izašao pred zgradu i vidio mnoštvo ljudi kako stoje i pokušavaju spasiti mladu majku koja je očajnički s prozora dozivala pomoć.</p><h2>Podigli ga s ljestvama </h2><p>Kako je stubište bilo zaključano, jedini prilaz je bio s vanjske strane zgrade. Ubrzo je <strong>Pavo Pavličević</strong>, koji živi u istoj zgradi, donio ljestve na razvlačenje na koje se popeo Indijac. No kako su ljestve bile kratke, nekoliko najsnažnijih muškaraca podigli su ljestve u zrak s Raveendranom na vrhu.</p><p>- Nasreću, tad sam mogao primiti preko prozora prvo jedno dijete i spustiti ga po ljestvama dolje, potom na isti način i drugo, te u trećem penjanju pomoći majci da se i ona spasi – govori ponosno Biju Raveendran, koji u Hrvatskoj radi u tvornici iverice već 14 mjeseci, ali gotovo da mu je nepoznata i jedna riječ hrvatskog. Skromni čovjek, koji nam je nekoliko puta ponovio da bi to uvijek napravio, sa zadovoljstvom nam je pokazivao sliku sina i supruge koje dugo nije vidio. Biju kaže kako je normalno da on ide na ljestve jer je od svih najlakši. Ima 52 kilograma i visok je 168 centimetara.</p><h2>Nasreću nisu ozlijeđeni </h2><p>Dok smo razgovarali u opožarenom stanu, stigla je i stanarka <strong>Helena Rubil </strong>te je ponovo zahvalila susjedu. Jecajući, dok su joj se niz oči slijevale suze, rekla je da nikad neće zaboraviti dobrog čovjeka iz Indije koji ih je spasio, ali i susjede koji su joj priskočili u pomoć.</p><p>- Ne sjećam se koliko je sati bilo kad se sin probudio, jer je teško disao i trebala sam mu nakapati nos. Krenula sam u dnevni boravak koji ima balkon, ali je bio sav u plamenu. Otvorila sam prozor i zvala pomoć, a već se skupilo puno ljudi - govori Helena.</p><p>Nakon što su spušteni na sigurno, djeca i majka su otišli u bolnicu na pregled i ubrzo su pušteni kući. Dok se stan uređuje, borave kod rodbine. </p>