'Ovo je kao SP u nogometu, ali Hrvati sad neće izgubiti finale'

Panika je nešto negativno, ali treba biti razuman. Treba vidjeti gdje se i zbog čega se pojavio taj veći broj. Dvije stvari smo identificirali. Putovanje u Tursku i porast na jugu Hrvatske, rekla je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "dr. Fran Mihaljević" Alemka Markotić, gostujući u emisiji RTL Danas.

Unatoč mjerama broj novozaraženih ne opada, štoviše. U posljednja 24 sata dobili smo 96 novih pacijenata.

- Drugačije ne možemo štititi ovaj sustav koji smo svi zajedno jako dobro štitili dosad. Kontinuirano apeliramo na one koji još misle da se to događa nekom drugom i da se njima neće dogoditi, da to nije tako. Štitimo sebe - štitimo druge",

Među oboljelima zasad je više muškaraca, a na respiratoru su 34 pacijenata.

- Oni su ili pretili ili imaju još neke kronične bolesti. To je uvijek rizik. A pušači? Definitivno. Ako ste ikada pogledali njihova pluća na YouTubeu ili na nekakvim drugim slikama, bit će vam jasno zašto su oni u velikom riziku. U većem su riziku i od obolijevanja jer kažemo da treba prati ruke i ne treba se dirati po licu. Automatski, kad pušite, dotičete usta i nos, i veća je šansa da prenesete infekciju - govori Markotić vraćajući se u prošlosti.

- Kad je epidemija krenula u Kini, dugo vremena nije bilo oboljelih među djecom. Sada ima u svijetu, ali i u Hrvatskoj, nešto oboljelih. Na sreću, uglavnom su to, ipak, sve jako blagi oblici bolesti. Nadamo se da taj postotak neće značajnije rasti i da će bolest i dalje biti blaga prema djeci.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Pomaže li inhaliranje protiv virusa?

- Ne može ga riješiti, ali održavanje higijene sluznica i normalne vlage u prostorima gdje živite može pomoći da sluznice ostanu zdravije i bolje i da su manje podložne infekciji. No, to sigurno neće spriječiti infekciju. Sve ovo mi jako sliči na svjetsko prvenstvo u nogometu. Dosta je to igra živaca. Kako smo vidjeli Hrvati su pobjeđivali jako dobro u produžecima i u penalima. Ali znate koliko to živaca košta. Voljela bih da mi to ne radimo i da pobijedimo u onih 90 minuta. Mi smo bili drugi na svijetu, i ako budemo opet u ovome, možemo biti prezadovoljni. Nećemo sad izgubiti finale.

Na kraju je Markotić poslala poruku ljudima s juga.

- Mislim da bismo to svi zajedno mogli jako dobro odraditi, s obzirom da se širi bolest na jugu. Hajde neka se strpe i neka pokušaju spriječiti da se širi korona, a onda ćemo mi svi furešti zajedno s njima na naše more i nećemo izgubiti sezonu. Barem će je Hrvati popuniti.

Tema: Hrvatska