Memoari Virginije Giuffre objavljeni su posthumno • Spominje seks s princom Andrewom • Princ se odrekao titula
ŠOKANTNI MEMOARI PLUS+
Ovo je knjiga zbog koje princ Andrew drhti: Svjedočanstvo o životu u Epsteinovim raljama
Čitanje članka: 4 min
Bit ćeš baš poput Pepeljuge i upoznat ćeš zgodnog princa, rekla je jednog dana 2001. godine Ghislaine Maxwell suradnica sad već pokojnog osuđenog seksualnog predatora Jeffreya Epsteina. Obraćala se tom rečenicom mladoj 17-godišnjakinji, a djevojka o kojoj je riječ je Virginia Giuffre, autorica knjige “Ničija djevojka” (“Nobody’s Girl”). Ona je u travnju ove godine počinila suicid, knjiga je objavljena posmrtno, a princ o kojem govori u svojim memoarima je Andrew, brat britanskoga kralja Charlesa.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku