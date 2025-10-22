Obavijesti

News

Komentari 1
ŠOKANTNI MEMOARI PLUS+

Ovo je knjiga zbog koje princ Andrew drhti: Svjedočanstvo o životu u Epsteinovim raljama

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Čitanje članka: 4 min
Ovo je knjiga zbog koje princ Andrew drhti: Svjedočanstvo o životu u Epsteinovim raljama
Foto: profimedia

Memoari Virginije Giuffre objavljeni su posthumno • Spominje seks s princom Andrewom • Princ se odrekao titula

Bit ćeš baš poput Pepeljuge i upoznat ćeš zgodnog princa, rekla je jednog dana 2001. godine Ghislaine Maxwell suradnica sad već pokojnog osuđenog seksualnog predatora Jeffreya Epsteina. Obraćala se tom rečenicom mladoj 17-godišnjakinji, a djevojka o kojoj je riječ je Virginia Giuffre, autorica knjige “Ničija djevojka” (“Nobody’s Girl”). Ona je u travnju ove godine počinila suicid, knjiga je objavljena posmrtno, a princ o kojem govori u svojim memoarima je Andrew, brat britanskoga kralja Charlesa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Tko je Leon Lučić koji je pucao u Središću: Bio je zvijezda krim sapunice. Sudi mu se za iznudu
POLICAJAC I GLUMAC

Tko je Leon Lučić koji je pucao u Središću: Bio je zvijezda krim sapunice. Sudi mu se za iznudu

Nakon policijske karijere, kao glumac-naturščik pojavio se u hrvatskoj kriminalističkoj seriji Krim tim 2
VIDEO Tip je rekao 'gdje je ta pi*ka Leon?!' Znamo za Lučića, al' da će se poubijati na ulici...'
SVJEDOK PUCNJAVE

VIDEO Tip je rekao 'gdje je ta pi*ka Leon?!' Znamo za Lučića, al' da će se poubijati na ulici...'

Nismo očekivali da će se poubijati baš kod nas u ulici, kaže nam jedan od svjedoka pucnjave u Novom Zagrebu...
EKSKLUZIVNO Ovo je trenutak pucnjave u Središću: Tukao ga je nogom, a onda ga i upucao
VIDEO

EKSKLUZIVNO Ovo je trenutak pucnjave u Središću: Tukao ga je nogom, a onda ga i upucao

Pucnjava je uznemirila građane u Zagrebu u srijedu prijepodne. Naš čitatelj uhvatio je trenutak pucnja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025