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Ovo je kretanje katamarana prije sudara s jedrilicom

SPLIT - U Splitskim vratima pokrenuta je velika akcija traganja i spašavanja nakon sudara jedrilice i katamarana između Milne na Braču i Šolte. Jedrilica je nakon sudara potonula. U trenutku nesreće na putničkom brodu nalazilo se 118 putnika i 7 članova posade, dok je na jedrilici bilo 8 osoba, od kojih su tri osobe nažalost smrtno stradale, dok se za jednom osobom još traga. Preostale 4 osobe sa potopljene francuske jedrilice izvučene su iz mora.

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Kretanje katamarana u trenutku sudara VIDEO
Kretanje katamarana u trenutku sudara | Video: Marine Traffic
DRAMA NA JADRANU

Snimka nakon sudara brodica: 'Je*ate, čovik je u moru. Krvari'

SPLITSKA VRATA - "Kako ju je udario, odmah je potonula. Je*ate, čovik je u moru, krvari", rekao je čovjek koji je snimio sudar jedrilice i katamarana između Šolte i Brača. Policija je objavila da je troje ljudi poginulo, jedan čovjek je nestao...

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Sudar katamarana na Jadranu VIDEO
Sudar katamarana na Jadranu | Video: 24sata
STRAVA

VIDEO Drama u Zagrebu: 'Auto je eksplodirao. Gasili su požar'

ZAGREB - Na zagrebačkoj Zavrtnici izgorio je automobil, potvrdili su nam zagrebački vatrogasci. Požar je krenuo smeća u kontejneru, a zatim se proširio na automobil. Požar se dogodio u nedjelju nešto prije pet sati ujutro. "Auto je eksplodirao, vatrogasci su ga gasili", rekao nam je čitatelj koji je snimio požar automobila.

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Požar automobila u Zagrebu VIDEO
Požar automobila u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata
'AS S KLUPE: POWERED BY CARLSBERG'

Olić o našoj obrani: 'To je beton'

Tijekom gostovanja u podcastu 'As s klupe: Powered by Carlsberg', Ivica Olić se osvrnuo na naše obrambene igrače. Što je ispričao, saznajte na YouTube kanalu 24sata

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Olić o našoj obrani: 'To je beton' VIDEO
Cijelu epizodu podcasta ‘As s klupe: Powered by Carlsberg’ pogledajte na YouTube kanalu 24sata | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Torcida gliserima stigla na Hvar. Htjeli napasti Srbe, uhićeni su!

Bivšeg direktora alpskih reprezentacija u Hrvatskom skijaškom savezu Vedrana Pavleka Uskok tereti da je organizirao zločinačku organizaciju koja je 11 godina preko fiktivnih računa iz saveza izvukla oko 30 milijuna eura. Međutim, kako ekskluzivno doznaju 24sata, Uskokovi istražitelji imaju dokaza da je izvlačenje novca trajalo puno duže, čak 25 godina. Do tih su saznanja došli pregledom Pavlekovih laptopa. Navodno je sve krenulo 2001., a iznos otad izvučen iz saveza još nije poznat. Skupina od 14 mladića je na Hvaru planirala napad palicama na dvojicu sezonskih radnika iz Srbije, policija ih je na vrijeme otkrila i uhitila. Hrvatsku u srijedu čeka prva utakmica na SP-u, igrat će protiv Engleske . Zlatko Dalić slaže momčad za otvorenje i sve je jasnije da će jednu od ključnih uloga imati Petar Sučić - iz Washingtona za 24sata javlja Hrvoje Tironi

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Torcida gliserima stigla na Hvar. Htjeli napasti Srbe, uhićeni su! VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Torcida gliserima stigla na Hvar. Htjeli napasti Srbe, uhićeni su! | Video: 24sata/Video
24SATA U SAD-U

USA REPORT 24SATA 'Vatrene' se gleda u poznatom restoranu, a pojesti možete i - zagrebački!

ALEXANDRIA - Hrvatska obavlja treninge nekoliko minuta prije početka nevremena pa i dalje sve ide po planu. U gradu je živo, a reporter 24sata, Hrvoje Tironi, posjetio je poznati restoran u Alexandriji gdje se prate sve utakmice. Ponuda u restoranu je bogata, možete probati čak i zagrebački odrezak te razna hrvatska vina, a tu su i proizvodi iz regije

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USA REPORT 24SATA 'Vatrene' se gleda u poznatom restoranu, a pojesti možete i - zagrebački! VIDEO
USA REPORT 24SATA 'Vatrene' se gleda u poznatom restoranu, a pojesti možete i - zagrebački! | Video: Hrvoje Tironi/24sata

OSTALO

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