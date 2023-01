Ovo je muškarac koji je prijetio i pretukao ženu (58) pa u BMW-u divljao po centru Zagreba

Policija je privela muškarca (34) koji je na Staru godinu BMW-om izazvao prometnu nesreću u centru Zagreba i pobjegao.

No, prije toga je, kako ga tereti policija, u popodnevnim satima verbalno i fizički napao dvije žene. Kako su priopćili iz zagrebačke policije, on se oko 16.20 dovezao do autopraonice na Šestinskom trgu gdje je sreo ženu (58) koju poznaje otprije. Razgovarali su, a zatim joj je počeo prijetiti i fizički ju je napao te nanio teške tjelesne ozljede.

Nakon toga, sjeo je u svoj BMW i udaljio se, a nesretnoj ženi prišla je njezina kćer. Ispričala joj je kako je muškarac prijetio i njoj.

Ženi (58) je liječnička pomoć pružena u KBC-u Sestre milosrdnice gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena i podvrgnuta je operativnom zahvatu.

Muškarac se dovezao u centar grada gdje je, kako navodi policija, obijesnom vožnjom prekršio više prometnih propisa. Policija ga je pokušala zaustaviti svjetlosnim i zvučnim signalima, no on se na to oglušio. U Klaićevoj je ulici naletio na motociklista koji je zatim pao na kolnik, no 34-godišnjaka nije ni to zaustavilo. Ušao je u suprotni smjer prema Rooseveltovom trgu nakon čega je kod broja 8 Trga Republike Hrvatske uslijed neprilagođene brzine pokupio nekoliko metalnih stupića, sletio s ceste i naletio na stablo na Mažuranićevom trgu.

Policija ga je pronašla sljedeće jutro te uz uporabu prisile privela na kriminalističko istraživanje. Predan je pritvorskom nadzorniku.

