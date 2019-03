Ovo je nacrtalo dijete koje je bilo emocionalno zlostavljano

Slučaj Pag pokazao je koliko su djeca ugrožena u vlastitim obiteljima i gdje nerijetko proživljavaju pravu dramu. Ovaj slučaj pokazao je i ranjivost sustava koji nerijetko zna zakazati. O roditeljskom manipuliranju djecom bilo je govora u emisiji "Studio 4" HRT-a s Milom Roje, psihologinjom u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba.

Roje je istaknula kako sustav sve bolje prepoznaje manipuliranje djecom kao oblik emocionalnog zlostavljanja, no to je još nedovoljno, a i kada se prepozna, ljudi su skloni zatvoriti oči.

- Dijete koje je emocionalno zlostavljano nema masnice i rane koje se jasno vide. Ljudi govore, dajmo roditelju priliku, možde se nešto promijeni, kaže i dodaje da kada takvom roditelju dajemo priliku da i dalje emocionalno zlostavlja dijete, tom djetetu oduzimamo priliku.

- U Poliklinici se svakodnevno susrećemo s takvim situacijama i žao mi je što djeca dođu k nama kada je kasno za prevenciju, rekla je.

Rastava roditelja jako je teška situacija, stresna za većinu djece, no kako će se dijete prilagoditi, ovisi o tome kakvu će komunikaciju roditelji uspostaviti nakon rastave.

- Nije svaki razvod zlostavljač za dijete. Problem nastaje kada roditelji ne mogu ostaviti svoje nesuglasice i konflikte te se posvetiti najboljem interesu svoga djeteta. To na kraju završava time da jedan roditelj pokušava otuđiti dijete od onog drugog, naglašava.

- Najveći dar koji rastavljeni roditelji mogu dati svom djetetu jest taj da su u pristojnoj komunikaciji i da aktivno potiču odnos djeteta s drugim roditeljem, ističe.

Roje govori kako je najteže pitanje za dijete s kojim roditeljem želi ostati te se članak 12. Konvencije o pravima djeteta često zloupotrebljava, a to je da dijete ima pravo reći svoje mišljenje u svim pravnim stvarima koje ga se tiču.

U jednom trenutku Roje je pokazala crtež koji je načinilo emotivno zlostavljano dijete.

Foto: HRT

- Ovo je prikaz kako se osjeća to dijete. Ne mora biti tjelesno ili seksualno zlostavljano, emocionalno zlostavljano dijete koje sluša "mama ti je grozna, mama ne valja", to dijete sluša, "pola mene je grozno, pola mene ne valja."

Kasnije je pokazala još jedan crtež:

Foto: HRT

- Ovo je primjer splitinga kod djeteta, crno-bijeli svijet. U gornjem dijelu srca nalazi se mržnja, to mi vidimo. Vidimo nadureno dijete, ima reakcije mržnje prema jednom roditelju. Onda dijete povlači crtu i dolje u jednom izoliranom dijelu srca stoji ljubav i stoji "nedostaje mi taj roditelj". To je ono kako se dijete osjeća iznutra. Mi kroz tretman moramo do tu doći, objašnjava Roje.

Tema: Hrvatska