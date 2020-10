\u00a0- Nisam tu pro\u0161ao zadnjih dva - tri dana jer je padala ki\u0161a, dakle iscrtana je negdje u tom vremenu. Zaobi\u0161ao sam \u010dim sam vidio \u0161to su izveli jer prag nije spu\u0161ten. To je dva metra nogostupa, meni se kao biciklistu koji ide u jednom smjeru nema smisla popeti i spustiti se za dva metra. Jo\u0161 je to\u010dno po srediti i prometna signalizacija, dakle kad se ide\u0161 popeti ili spustiti sa staze mora\u0161 ura\u010dunati tko ti dolazi s koje strane, ima li auta, kako \u0107e\u0161 se spustiti i popeti za par sekundi i jo\u0161 da ne zaka\u010di\u0161 stup. Pa mogli su bar to maknuti - pri\u010da nam.

<p><strong>Tonko Bogovac</strong> kao i na stotine građana skoro svaki dan bar jednom prođe po biciklističkoj stazi između zgrade Holdinga i FER-a na <strong>Miramarskoj</strong>.</p><p>Jutros je naletio na nesvakidašnje rješenje nove biciklističke staze, što je podijelio i na Twitteru.</p><p> - Ovakvu biciklističku stazu može postaviti samo netko tko u životu nije vozio bicikl. Jedna traka na cesti, a druga traka se popne i spusti preko pločnika 2 puta na 2 metra udaljenosti. Vozim ovuda svaki dan, nikad nećete vidjeti da ću se voziti kako je označeno jer nema smisla - napisao je.</p><h2>Tu stazu sam morao zaobići</h2><p> - Nisam tu prošao zadnjih dva - tri dana jer je padala kiša, dakle iscrtana je negdje u tom vremenu. Zaobišao sam čim sam vidio što su izveli jer prag nije spušten. To je dva metra nogostupa, meni se kao biciklistu koji ide u jednom smjeru nema smisla popeti i spustiti se za dva metra. Još je točno po srediti i prometna signalizacija, dakle kad se ideš popeti ili spustiti sa staze moraš uračunati tko ti dolazi s koje strane, ima li auta, kako ćeš se spustiti i popeti za par sekundi i još da ne zakačiš stup. Pa mogli su bar to maknuti - priča nam.</p><h2>Spuštaš se - u lokvu</h2><p>Osim kreativne izvedbe staze, projektanti nisu uračunali ni vremenske uvjete niti se itko sjetio prije iscrtavanja, poravnati neravnu cestu.</p><p>- Točno s te strane se svaki put kad pada kiša stvori lokva. Dakle čak i da se ideš spuštati kako su oni postavili, spustio bi se u lokvu. Ne mogu vjerovati da se nitko nije sjetio poravnati cestu prije nego što su to iscrtali - objašnjava Tonko.</p><p>Nekoliko sati nakon njegove objave, radnici su ponovno počeli raditi na spornom dijelu staze.</p><h2>Terasa na pješačkom dijelu</h2><p>To nije jedina problematična biciklistička staza u ovom području.</p><p>Svega 50-ak metara dalje od ovog raskrižja, biciklistička staza prolazi pored restorana Cassandra, gdje gužve stvaraju problem.</p><p> - Terasa restorana se nalazi na pješačkom dijelu nogostupa, što znači da svi hodaju po biciklističkoj stazi. Na Vukovarskoj je ionako puno pješaka i biciklista, tu su poslovne zgrade i Holding i fakulteti.</p><p>- To je djelomično i studentska menza i s toliko ljudi kaos je neizbježan. Tamo se toliko nagužva da i kad si pješak shvaćaš da je besmisleno očekivati da se nećeš s nekim sudariti ili okrznuti - govori <strong>Tonko. </strong></p><p>Sindikat biciklista je zbog ove staze već slao upit Gradskom uredu za graditeljstvo, no još uvijek nisu zaprimili odgovor, kao ni mi.</p><p> </p><p> </p>