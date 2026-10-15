Ovo je prvi hrvatski prijevod Biblije na kojem su radile žene: 'Ideja je da je uzmete i čitate'

Hrvatsko biblijsko društvo prošlog je prosinca predstavilo novi prijevod Svetog pisma, na kojem je više stručnjaka radilo gotovo 20 godina. Riječ je o prijevodu Biblije suvremenijim leksikom, na kojem je više stručnjakinja i stručnjaka radilo više od 20 godina. U samo nekoliko mjeseci prvo izdanje je rasprodano, pa je u srpnju izašlo dotisnuto.

Damir Lipovšek, tajnik Hrvatskog biblijskog društva, za Express je ispričao kako je izgledao rad na ovome prijevodu.

- Bila je to velika avantura i nismo znali što nas sve očekuje. Mogu vam otvoreno reći da za to nismo bili spremni. Ne u smislu pripreme: mi smo točno znali što želimo, znali smo kako ćemo to organizirati, imali smo sav 'know how' kako to provesti. No u praksi se pokazalo tisuću problema. Kod nas, naime, ima mnogo različitih prijevoda, ali svi su ostajali u istoj shemi, prevodilo se onako kako se oduvijek prevodilo. Mi smo htjeli nešto drugo: htjeli smo da prevodioci uzmu izvorni tekst i da ga prevedu tako da se prijevod razumije. To je za sve nas bio mali šok jer smo shvatili da se sve mora iznova provjeriti - istaknuo je.

U prijevodu je sudjelovalo 26 vrhunskih hrvatskih biblijskih i jezičnih stručnjaka, doktora znanosti. Uglavnom svi su predavači na fakultetima, a sudjelovale su i dvije prevoditeljice.

- To je prvi put u našoj povijesti da su i žene prevodile Bibliju. Značajke prijevoda bile su unaprijed određene i svima dane do znanja: jezik mora biti suvremen i razumljiv svim čitateljima. Ne znam zašto bismo prevodili na neki mrtav jezik. Ne želimo mrtve čitatelje nego žive - kazao je Lipovšek.

U prijevodu se izbjegava imperfekt, smanjuje se uporaba aorista te se daje prednost perfektu u skladu s govornom praksom suvremenog standardnog jezika. To je donijelo i kritike dijela teologa i stručnjaka za Bibliju.

- Svaki naraštaj ima svoj jezik i živi u nekom svojem duhu vremena, koji će biti čudan idućim generacijama. Radijski program danas zvuči drukčije nego prije rata, televizijski Dnevnik vodi se drukčije nego u komunizmu. Sudske presude danas se pišu drukčije nego '70-ih. U Hrvatskoj postoje, međutim, ljudi koji smatraju da stil biblijskih prijevoda mora uvijek biti isti, ali to je pogrešno. Sveti Ćiril i Metod u 9. stoljeću preveli su prvu Bibliju za Slavene na jezik koji su poznavali i govorili; Sveti Jeronim preveo je u 5. stoljeću Bibliju na latinski, koji su zvali vulgarnim - vulgus na latinskom znači 'narod', to je bio jezik za narod. Svi su prevoditelji Bibliju u povijesti prevodili za svoje suvremenika na jezik koji svi govore i razumiju. I mi smo se uklopili u tu tradiciju - odlučan je Lipovšek.

Iako je dio vjernika, kako kaže, bio zbunjen, jer su odrasli uz postojeće prijevode, interes čitatelja je velik.

- Ideja je da je uzmete i čitate. Kod nas mnoge kuće imaju Bibliju, ali drže je na polici i nikad je ne uzimaju u ruku, osim ako svećenik ne dođe na blagoslov stana pa je stave na stol. Biblija se veže za vjeronauk i propovijedi, kao da bi to bio samo izvor nekih propisa i strogosti. Biblija je, međutim, zbirka mnogih knjiga koje su veoma raznovrsne. U njoj imate mnogo poezije, nekad i ljubavne, zatim raznih mudrih izreka i filozofskih razmatranja, pa povijesnih kronika, čak i pravih romantičnih romana. Biblija je riznica stare književnosti koja može suvremenom čitatelju dati veoma mnogo, samo ako se upusti u čitanje - zaključuje Lipovšek.

U sljedećem razdoblju planiraju reviziju izdanja, da bi uklonili veće pogreške ako ih uoče. Na kraju će se taj prijevod skloniti s povijesne pozornice i ustupiti mjesto novom prijevodu, koji će načiniti neki mladi i sposobni ljudi, poručuju iz Društva. Hrvatskog biblijsko društvo danas u 18 sati održava i tribinu ‘Biblija - Hrvatski standardni prijevod’. Na tribini u Kampusu Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu, u novoj zgradi u Vukasovićevoj 1, na III. katu, u dvorani C3S, o novom hrvatskom prijevodu govorit će dr. sc. Mladen Horvat, dr. sc. Vinko Mamić, dr. sc. Marko Cifrak i dr. sc. Boris Beck.