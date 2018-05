'Ovo je samo faza': Popularna blogerica umrla od raka želuca

Será se é muito cedo pra dizer Te amo? Fiquei pensando varias vezes nisso hoje. mas acho impossível não amar uma pessoa como você, que cuidou de mim desde do começo, me alertava sobre procurar um médico, me levou no hospital, fica comigo em todos os horários de visita, segura minha mão na hora da injeção, e estava comigo no momento mais difícil da minha vida quando recebi o diagnóstico, quando me senti tão pequena, tão frágil, naquele momento naquela sala, morrendo de chorar passando varias coisas na minha cabeça eu olhei pro lado e me senti segura como nunca me senti em toda minha vida por que você pegou na minha mão e falou mais uma vez que tudo ia ficar bem, que eu era a pessoa mais forte que você conhecia ( que honra a minha) você não deve ter noção do quanto isso foi importante naquele momento, Ter me colocado na sua casa, faltar ao trabalho pra ir comigo nas consultas, acordar cedo pra preparar meu café, se preocupar se tô tomando os remédios, faz meu curativo melhor que as enfermeiras kkk meu Deus é tanta coisa legal que vc tem feito por mim que fica impossível não te amar! EU TE AMO Pedro, amo pq você me ver do jeito que eu sou e pq sei que independente de qualquer coisa você vai está do meu lado! OBRIGADA e desculpa pelo textão (sei que vc odeio)haha 💙

