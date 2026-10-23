Ovo je savršena prilika da se Plenković riješi Penave i DP-a

"Ne možete vi na ulici podijeliti šest šamara, a onda kad vam se vrati šamar reći, osuđujte vi sad napad na mene".

Tako je Ivan Penava obranio javne pozive huligana i huškača na vješanje hrvatskih novinara iz nekoliko velikih redakcija, plus jednog uglednog umirovljenog sveučilišnog profesora.

Usporedio je policijsku objavu tjeralice za odbjeglim pripadnicima Torcide, huliganima i vođama nacističkog kortea u hrvatskim medijima s pozivom tih istih huligana na vješanje novinara, na nasilje, osvetu i linč.

Jedan institucionalan, legalan i legitiman proces nazvao je "šamaranjem" i usporedio ga s uličarskim, anonimnim, kukavičkim obračunom s novinarima i komentatorima, među njima i s petoro novinarki.

I to iz redova osoba s desecima kaznenih prijava za seksualno nasilje.

Ako je Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, ikad imao povučene retoričke i misaone kočnice, sad ih je potpuno otpustio.

Pravda linč

U razgovoru za RTL branio je huligane Torcide, opravdavao bjegunce koji se još nisu predali policiji zbog čega je ona izdala potjernicu, relativizirao pozive na linč novinara, kritizirao policiju, MUP i DORH.

Ali nije postavio pitanje zašto huligani nisu objavili tjeralicu za policajcima koji su objavili potjernicu u medijima? Za to ipak nije imao hrabrosti.

"Jeste li na strani zakona ili ulice", upitala je novinarka RTL-a, a Penava uz ciničan osmijeh odgovorio: "Na strani pravde".

Htio je reći, na strani ulične pravde.

Jer, u isto vrijeme objavio je smjenu DP-ova državnog tajnika u Ministarstvu unutarnjih poslova Tomislava Bilandžića koji je, očekivano i logično, podržao objavljivanje fotografija pripadnika Torcide u bijegu od policije, osumnjičenih za nacističke i antisemitske ispade u Splitu.

Protiv zakona

I tako, potpredsjednik Hrvatskog sabora, član vladajuće većine, jedan od lidera vladajuće koalicije, predsjednik stranke koja ima nekoliko ministra u vladi, javno je stao na stranu ulične pravde nasuprot zakona. Na stranu huligana nasuprot institucijama. Na stranu nasilnika nasuprot novinara. Na stranu neonacista nasuprot svojim državnim tajnicima.

I medijsku objavu policijske potjernice proglasio "šamaranjem".

Penava prkosi svojoj Vladi, ali i vlasti, zakonima, institucijama, medijima preko kojih istodobno opravdava linč pripadnika tih medija, prkosi i hrvatskom Ustavu, međunarodnom ugledu i zdravom razumu.

I daje Andreju Plenkoviću idealnu priliku da se napokon izvuče iz talačke situacije s Domovinskim pokretom.

Rep maše psom

Plenković je ovih dana pokazao "razumijevanje" za Penavu, ali Penava istodobno ne pokazuje razumijevanje za hrvatsku policiju, koaliciju, ministre, državne tajnike, zakone i institucije.

Stranka od dva posto glasova dijeli lekcije i diktira uvjete vladajućem HDZ-u, kako to nitko dosad nije napravio. Rep je počeo mahati psom.

U isto vrijeme, Penavin DP ucjenjuje partnerski HDZ prihvaćanjem amandmana na državni proračun.

Kao i u slučaju Mosta prije deset godina, Plenković danas ima šansu riješiti se Domovinskog pokreta, stranke s kojom je nevoljko ušao u savez, koju je kasnije krenuo lomiti, a ministre pasivizirati, a koja se sada počela batrgati u grčevitim nastojanjima da spasi rejting, izvuče se iz HDZ-ove sjene i iščupa glasove desnice iz pohlepnih ruku Mosta, notorne konkurencije na populističkoj desnici.

Kad bi se Plenković usudio riješiti Penave, vratio bi se u politički centar, obnovio porušene mostove prema manjinama koje čak nisu ni glasale za njegov opoziv, pokupio žetončiće, oprao ruke od ustaštva i izvukao se iz talačke krize.

Ublažio bi kritike

Možda bi čak zaradio divljenje svoje stranke, kao što je to bilo kad se naložio tajnici da napipše razrješenja Mostovim ministrima. A možda bi ublažio medijske kritike zbog svog šurovanja s desničarskim radikalima i prodavanja duše ustaškoj desnici.

Plenković je pobjeđivao na izborima onda kad je tavorio u centru i nije simbolizirao prijetnju Ustavu, zakonima, demokraciji. Onda kad nije plašio građane.

U međuvremenu se to promijenilo, pa se kritikama zbog korupcije, afera, samovolje, uzurpacije institucija, inflacije i koječega, pridodalo i njegovo popuštanje ustašizaciji Hrvatske i prelazak na stranu tvrde desnice.

Samo, je li Plenković spreman opet od desnice napraviti neprijatelja?

Riskira osvetu desnice

Taman je uspio iskoristiti ustašofile, Thompsona, kleronacionaliste, huligane i ekstremiste koji su mu pucali pod prozorom Banskih dvora, za obračun sa svojim političkim protivnicima, pa bi raskidom s Penavom riskirao da se ta uličarska desničarska ruka okrene opet protiv njega.

To je danas najveći Plenkovićev strah.

No zbog toga sada ima koalicijskog partnera s radikalne desnice koji koristi status vladajućeg lidera da omalovažava rad policije, svrstava se uz huligane, huška na novinare i odbacuje zakone u korist ulične "pravde".

Ali ima i situaciju u državi kojom se skreće pažnja s Gospića, korupcije, kriminala, mafije, inflacije...

Dok se svi zabavljaju Penavom, nitko se ne bavi Plenkovićem.