Ovo je teško opisati: Pogledajte kako je Dodik slavio pobjedu Trumpa. Nabavio je i šiltericu

Predsjednik Republike Srpske i vođa SNSD-a Milorad Dodik je čestitao pobjedu Donaldu Trumpu. Dodik je jedan od mnogih političara koji su pozdravili povratak Trumpa u Bijelu Kuću.

Pogledajte video Dodika:

- Jedna od najvažnijih izbornih pobjeda u novijoj historiji SAD-a, ali i svijeta - oduševljeno je objavio na svom X profilu predsjednik

Republike Srpske. Dodik je priredio slavlje ispred Palače Republike u Banjoj Luci piše N1.

- Ovo je i naša pobjeda. To znači da ćemo mi u RS-u imati bar malo više šanse da dođemo do centara moći odlučivanja sa stanovišta naših interesa - rekao je Dodik medijima ispred Palače dok je nosio šiltericu 'Make America Great Again'.

Vlasti u Banjoj Luci nisu nikada skrivale svoju podršku Trumpu. Dodik je rekao kako je željno očekivao povratak bivšeg predsjednika u Bijelu kuću i nada se da će Republika Srpska od sada imati bolje odnose sa SAD-om.

- Tu pobjedu nekako računam kao sve naše pobjede do sada. Prethodna administracija je bila nepravedna prema nama, bila je nefunkcionalna, a sada očekujemo da će oni na čijem je čelu Trump sigurno biti objektivniji - rekao je predsjednik Republike Srpske.

Banja Luka: Predsjednik RS Milorad Dodik proslavio pobjedu Donalda Trumpa | Foto: Dejan Rakita/Pixsell

Što se tiče zemalja iz okruženja, Osim Dodika, Trumpu su čestitali i Vučić, Orban i slovenska predsjednica i bivša odvjetnica Melanije Trump Nataša Pirc Musar.

Donaldu Trumpu su čestitali i premijer Plenković te predsjednik Milanović.