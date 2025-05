Ovo mjesto ljudima nudi dva tjedna besplatnog smještaja

Eisenhüttenstadt, grad u istočnoj Njemačkoj, nudi dva tjedna besplatnog smještaja kako bi potaknuo ljude da se presele tamo i tako povećaju broj stanovnika, prenosi CNN. Grad s 56.400 stanovnika nalazi se na granici s Poljskom i 96 km od Berlina. Godišnje ga posjeti više od 140 000 turista, ali već se godinama muče s iseljavanjem stanovništva. Grad nudi probni boravak s plaćenim smještajem od 14 dana za potencijalne buduće stanovnike, a prijave su otvorene do početka srpnja. Do sada su zaprimili više od 150 prijava, a ako se ipak odluče odseliti, to mogu učiniti bez povrata sredstava.

- Projekt je namijenjen svima koji su zainteresirani za preseljenje u Eisenhüttenstadt poput putnika na posao, onih zainteresiranih za povratak u grad, kvalificiranih radnika ili samozaposlenih osoba koje traže promjenu krajolika, rekli su iz gradske uprave.

- Odabrani sudionici živjet će besplatno u namještenom stanu od 6. do 20. rujna u sklopu inovativnog imigracijskog projekta pod nazivom „Napravite planove sada“. Imat će priliku upoznati život, rad i zajednicu u probnom životu - besplatno i usred grada, nadodali su. Grad će pomoći sudionicima tako što će organizirati razne aktivnosti u kojima će obilaziti i upoznavati grad.

U zadnjih godinu dana ovu praksu privlačenja stanovnika koristili su gradovi i u Italiji, Grčkoj, Kanadi i Turskoj.