Ovo nema veze sa zimom! Pali apsolutni temperaturni rekordi

Nastavlja se neuobičajeno toplo vrijeme za ovo doba godine, a kako navodi meteorolog Zoran Vakula, 28. veljače 2019. u povijesti mjerenja ostat će zapisan kao dan novih temperaturnih rekorda u veljači na nekim meteorološkim postajama DHMZ-a.

- Prema trenutačno raspoloživim podacima, koji se još trebaju i službeno potvrditi, nova najviša dnevna temperatura zraka na dan 28. veljače iznosila je:

Sisak 23,5 °C

Zagreb Pleso 23,2 °C

Zagreb Maksimir 22,6 °C

Varaždin 22,5 °C

Bjelovar i Križevci 22,0 °C

Krapina 21,6 °C

a na postaji Zagreb Grič je s 21,6 °C izjednačen je rekord postignut 16. veljače 1998. godine.

Kasnije analize vjerojatno će otkriti još poneku za veljaču ekstremno visoku vrijednost, primjereniju kraju svibnja, gdjegdje čak i početku lipnja, a ne zimskom mjesecu - navodi Vakula za HRT.

Dodaje kako će i u nastavku ovoga tjedna i početkom novoga biti relativno toplo, ali ne kao u četvrtak, uz uglavnom manji dnevni hod temperature.

- U većini kontinentalne Hrvatske jutra će biti toplija, a poslijepodneva svježija. Na Jadranu će pak i najniža jutarnja temperatura i najviša poslijepodneva uglavnom biti viša nego u četvrtak. Pogled na nebesku vedrinu remetit će povremeni oblaci, iz kojih će mjestimice pasti i malo kiše, osobito u petak u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Zbog pada temperature u najvišem gorju može zalepršati i poneka snježna pahulja. Tijekom većinom suhe nedjelje tlak će zraka padati, a jugozapadnjak i jugo jačati pa će početkom novoga tjedna biti vjetrovito, uz češću kišu, ponegdje vjerojatno i u obliku pljuskova praćenih grmljavinom... - prognozira Vakula.

Navodi kako će se relativno toplo vrijeme zadržati i sljedećih dana, na kopnu najmanje u subotu, uz još poneku kišnu kap.

- Češća i obilnija kiša vjerojatno će padati tijekom oblačnijeg početka novoga tjedna, kada bi nekima mogao smetati i umjeren do jak jugozapadnjak, a na Jadranu još jače jugo, te pljuskovi i grmljavina. A prije toga - za vikend većinom sunčano i iznadprosječno toplo, čak i toplije nego u četvrtak, kada je vjetar s mora onemogućavao znatniji porast temperature. No, bura i tramontana u subotu će to promijeniti pa će i početak ožujka nastaviti stopama iznadprosječno tople veljače, a i cijele zime... - zaključuje Vakula.

Tema: Hrvatska