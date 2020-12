On isti\u010de kako u\u00a0samom gradu ima jako puno ku\u0107a kojima su o\u0161te\u0107eni dimnjaci i ti ljudi i ako budu se mogli vratiti u njih ne\u0107e se imati \u010dime grijati osim grijalicama.

\u00a0- Moram napomenuti da je mentalitet ljudi ovdje na Banovini da ne \u017eele napu\u0161tati svoja ognji\u0161ta i to nam malo stvara probleme. Obilaze\u0107i sela oko Gline razgovarao sam s ljudima koji su opet ostali bez svega, a tek su se oporavili od \u0161teta koje su pretrpjeli u Domovinskom ratu i to ih frustrira, nadam se da \u0107emo svi zajedno to preboljeti. Nemam rije\u010di kojima bi se zahvalio svima u cijeloj Hrvatskoj, a i \u0161ire koji su nam do sada pomogli. Prvi potres koji nas je pogodio bio je slabiji i od njega smo se suzama lije\u010dili, onda nas je dan kasnije pogodio ovaj sna\u017eniji koji je prakti\u010dno sve uni\u0161tio. Na\u017ealost imamo i poginulih \u0161to nam je jako \u017eao, ali smo na neki na\u010din sretni \u0161to se ve\u0107ina izvukla \u017eiva iz ovoga - govoir nam \u017dini\u0107.

On je uvjeren da \u0107e se\u00a0uz dobre ljude sve ovo obnoviti te je ovom prilikom\u00a0izrazio su\u0107ut obiteljima poginulih u ovom razornom potresu.

\u00a0- Jo\u0161 jednom koristim priliku da se zahvalim svim tvrtkama koje su nam do\u0161le pomo\u0107i, a me\u0111u njima je je u Drvni centar Sherif Group iz Gline, svima smo od srca zahvalni, svi nam oni daju nadu da \u0107emo, koliko da je ovo te\u0161ko, ipak pre\u017eivjeti \u2013 zaklju\u010duje\u00a0Dario \u017dini\u0107.