Želite za vikend pobjeći iz grada nekamo gdje ćete istinski uživati? Samo sat i pol vožnje od Zagreba čeka vas prava snježna idila u kojoj će uživati i veliki i maleni. Dovoljno je reći - Kamačnik. Taj zaštićeni prirodni krajolik zove na odmor već od ove subote, a u jednom od najljepših i najfotografiranijih hrvatskih kanjona uživat ćete u pravoj zimskoj idili - sanjkanju i skijanju za početnike.

- Kamačnik je značajan krajolik i kao takav doista iznimno zanimljiv. Sad u zimi radi i mini skijalište s malom vučnicom od 200 metara, smješteno u naselju Vujnovići u blizini centra Vrbovskog. Skijalište sa sanjkalištem posebno je prikladno za djecu i skijaše početnike. Ljubitelji sanjkanja i skijanja mogu uživati na snijegu i biti smješteni u Planinarskom domu Kamačnik ili u nekom od drugih smještajnih kapaciteta na području grada Vrbovskog - kaže Dražen Mufić, gradonačelnik Vrbovskog, i napominje da od prošle godine Planinarski dom i bistro Kamačnik vodi tvrtka Jarun ideja, koja je osmislila cijeli niz atrakcija za svako godišnje doba, što se odlično uklapa u smjer razvoja autentičnih doživljaja, ponude autentične hrane i pića.



- Grad Vrbovsko kontinuirano ulaže u turističku infrastrukturu, imamo gotov projekt velikog skijališta Bijela kosa i nadamo se njegovoj skoroj realizaciji - govori gradonačelnik i naglašava da je doživljaj očuvane prirode u snježnom izdanju fascinantan.



Djecu će sigurno oduševiti zimske radosti sanjkanja na sunčanoj padini, a svi mogu uživati u autentičnoj hrani i piću koja se nude u varijanti "to go". Slaže se s njim i Dražen Nikolić, voditelj Planinarskog doma i bistroa Kamačnik, koji ističe da će sanjkalište raditi dokle god zimski uvjeti budu to dopuštali. Ne treba se bojati ni za kvalitetnu hranu.

- Na sanjkalištu se mogu naručiti hrana i piće koji se dostavljaju iz restorana Kamačnik uz strogo pridržavanje svih epidemioloških mjera. U ponudi su tradicionalna zimska jela Gorskoga kotara, informacije o gastro ponudi nalaze se na sanjkalištu te u kratkom roku sve naručeno stiže do vas - govori.



Također, može se rezervirati smještaj u planinarskom domu, koji raspolaže s 30 postelja, teretanom, saunom, hidromasažom i svime što je potrebno za ugodan boravak.

Spremite se i krenite put Gorskoga kotara. Nećete požaliti!