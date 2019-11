'Ovo što Izrael radi Palestini je čisti oblik državnog terorizma'

Najmanje 34 Palestinca su ubijena od početka izraelskih zračnih udara na Pojas Gaze od utorka, rekao je glasnogovornik palestinskog Ministarstva zdravstva Ashraf al-Qidra, te dodao kako je najmanje 70 ranjenih čije ozljede variraju od manjih do umjereno teških.

Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Ovaj sukob ima predugu povijest. Ponašanje Izraela je kontinuirana politika, a odgovor Palestinaca je očekivan. U ovoj situaciji Izrael koristi legalnost koju ima, ali ovo je čisti primjer državnog terorizma. Sve to opravdavaju s frazama da su usmrtili kolateralne žrtve, da tu nema ničega sporno. Ovaj sukob neće tako brzo završiti. Koliko god međunarodne organizacije upozoravaju, to nema odjeka. To su napisane želje bez konkretnih mjera - rekao je Ivica Maštruko, stručnjak za vanjsku politiku.

Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu danas je upozorio kako je Izrael spreman nastaviti bombardirati lokacije Islamskog džihada u Gazi dok god se nastavi ispaljivanje raketa sa ove palestinske teritorije.

Foto: RONEN ZVULUN

- Oni imaju samo jedan izbor: da prestanu sa ovim napadima ili će primiti još više i više udaraca. Izbor je na njima - kazao je izraelski premijer.

Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Na udaru izraelskih borbenih aviona našli su se razni dijelovi priobalne enklave, među kojima su i centar grada Gaze, javlja agencija Maan.

Među ubijenima je lider Islamskog džihada Abu al-Atta i njegova supruga, koji su ubijeni u utorak. Ovaj napad pokrenuo je val prekograničnog nasilja.

Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

U srijedu su palestinske frakcije ispaljivale rakete prema jugu Izraela. Navodi se kako se Hamas, oružana grupa koja vlada Pojasom Gaze, odlučila za borbu.

Diplomatski izvor agencije Reuters naveo je kako je predstavnik Ujedinjenih naroda za Bliski istok krenuo ka egipatskoj prijestolnici Kairu kako bi počeo posredovanje između palestinskih i izraelskih lidera.

Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Izraelska vojska je priopćila je da su dvodnevni sukobi u Gazi okončani, čime je potvrdila prekid vatre koji je ranije danas objavila ekstremistička grupa Islamski džihad, piše novinska agencija AP.

No, američka agencija javlja kako je iz Gaze na Izrael u četvrtak, nekoliko sati poslije dogovorenog prekida vatre, ispaljeno najmanje pet raketa, zbog čega su se oglasile sirene u nekim dijelovima blizu Pojasa Gaze.

Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Izraelske snage su u utorak ubile Bahaau Abu al-Attu i njegovu suprugu u njihovom domu u Gazi, nakon čega su rakete ispaljene sa Pojasa Gaze ka Izraelu.

U znak odgovora na paljbu sa palestinske teritorije, pokrenut je veliki broj zračnih udara izraelske avijacije.

Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Sirijski državni mediji su objavili kako je u drugom napadu meta bio dom zvaničnika Islamskog džihada Akrama al-Ajorija u Damasku, gdje su poginule dvije osobe, među kojima je i njegov sin.

Sirija je objavila kako je napad izvršio Izrael, koji nije komentirao događanja u Damasku.