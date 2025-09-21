Obavijesti

TRUMPOVI APOSTOLI PLUS+

Ovo su američki aktivisti koji zarađuju milijune dolara i šire monstruozne ideje mržnje

Piše Filip Sulimanec,
Ovo su američki aktivisti koji zarađuju milijune dolara i šire monstruozne ideje mržnje
NOVI EXPRESS Ovi aktivisti, uz pokojnoga Kirka, predstavljaju okosnicu utjecajne desnice povezane s Trumpom. Njihov rad seže od mobilizacije mladih birača do kreiranja novih političkih mitova

Ubojstvo desničarskog političkog aktivista, kršćanskog nacionalista te velikog pobornika 2. amandmana i prava na oružje Charlieja Kirka, kulminacija je političkog nasilja, ali i manifestacija stubokom podijeljenog američkog društva. Kirk je bio važna karika u ponovnom dolasku Trumpa u Ovalni ured. Predsjednik SAD-a zahvalio mu je na političkom aktivizmu koji je mlade približio Republikanskoj stranci. Kirk je bio izvršni direktor, glavni prikupljač sredstava i javno lice Turning Point USA od osnutka do svoje nedavne smrti. Suosnivač je organizacije 2012. godine, kad je imao 18 godina. Prema The New York Timesu, pretvorio je organizaciju u “dobro financiranu medijsku operaciju, koju podržavaju konzervativni megadonatori poput poslovnog čovjeka iz Wyominga Fostera Friessa”.

